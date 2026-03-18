留心阿茲海默症警訊 線上講座談異狀辨識

阿滋海默症協會3月18日下午4時至6時將舉行「一起守護記憶力：認識十大警訊打造健康大腦」網路講座，邀請阿滋海默症協會講師蕭婷玉主講。(主辦單位提供)

「阿滋海默症協會」3月18日下午4時至6時將舉行「一起守護記憶力：認識十大警訊打造健康大腦」網路講座，邀請協會講師蕭婷玉分享如何與醫師溝通、如何尋求協助等細節。

蕭婷玉的父親曾經在沙烏地阿拉伯榮工處服務，開車、說英文都不是問題，來美國後，她的母親常拉著父親去咖啡店坐坐，都由父親點餐，但自從父親生病後，不但無法為母親帶路點餐，還常常離家出走，好幾次在他們公寓附近將他找回，直到一個月黑風高的夜晚，父親不見蹤影。

這是真人的故事，蕭婷玉將分享她的經歷。這場講座也將分享阿茲海默症 的十大警訊，協助民眾及早辨識異狀，並了解下一步該如何與醫師溝通、如何尋求協助，同時也將分享最新研究的發現，從今天開始培養簡單的日常健康習慣，就能為未來的記憶力與思考能力打造強而有力的保護，甚至降低認知退化與失智症的風險。

主講者為蕭婷玉、阿滋海默症協會北加州與北內華達州分會社區參與主任張珮寧，協辦單位為金山灣區華人寫作協會、新澤西書友會及維加斯書友會。講座時間為3月18日下午4時至6時，採Zoom Webinar，請上網站https://bit.ly/4bf8dLq登記，如有問題請電郵[email protected]或電洽408-372-9943。