全美醫療保健業 新增就業機會最多 她從科技業換跑道：前景好得多

醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

灣區的人工智慧 高科技正在榮景之中，但最熱的就業市場卻不是科技業。你能猜到是哪個產業正在大舉徵聘員工？

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，2023年維拉努耶瓦（Sydney Villanueva）在聖荷西 一家網頁設計公司擔任專案經理，但被裁員後，她花了兩年時間尋找新工作，投遞了數千份履歷。「那時候就業市場開始走下坡」，她說，「而且情況愈來愈糟」。

她在申請科技工作方面並不順利，但她注意到醫療保健公司有很多職缺。於是，她先在一家牙科診所找到了一份行政助理的臨時工。「我覺得這份工作為我打開了一些機會之門，也讓我有機會與人交流」，她說。

她擁有廣告和公共關係學位，目前正在攻讀護理專業。她在屋崙的梅里特大學（Samuel Merritt University）參加一個為期12個月的加速學位課程。該校剛剛斥資2.4億美元新建了一個校區，目標是在未來幾年內將學生人數翻一番，以應對醫療保健行業日益增長的需求。

由於人口老化等因素，灣區正呈現出與全國趨勢高度一致的態勢：自疫情爆發以來，醫療保健產業一直是新增就業機會的最大來源，而其他產業則呈現疲軟態勢。根據州政府的數據，2025年聖塔克拉拉縣和聖比尼托縣的醫療保健行業淨增就業崗位8300個，阿拉米達縣和康曲柯士達縣則新增9900個。

儘管人工智慧備受矚目，但去年舊金山、東灣和矽谷的資訊和專業服務仍持續出現就業機會流失。「醫療保健產業確實支撐了加州乃至全美的經濟」，加州就業發展廳前廳長伯尼克（Michael Bernick）表示。

醫療職位也面臨經濟上的障礙：維拉努耶瓦預計她的護理學位需要花費超過10萬美元。但她表示，透過在史丹福醫療保健三谷分院、聖拉蒙地區醫療中心和舊金山凱撒醫院的臨床輪崗，她正在累積寶貴的實務經驗。她說，她畢業後的就業前景比申請科技類工作好得多。