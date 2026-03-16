我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

解財政危機 BART將把停車場改建成734套住宅單元

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BART正將El Cerrito Plaza停車場改造為住宅區，700套新住房或許能幫助緩解其財政危機。示意圖。（BART官方臉書）
BART正將El Cerrito Plaza停車場改造為住宅區，700套新住房或許能幫助緩解其財政危機。示意圖。（BART官方臉書）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在預算前景黯淡的背景下，舊金山灣區捷運系統（BART）的未來或許懸而未決，但有一點毋庸置疑：這座交通樞紐龐大停車場上的新一輪住房開發浪潮已勢不可擋。

艾爾賽利度市（El Cerrito）官員與BART領導層最近齊聚一堂，共同慶祝一項混合收入模塊化（modular）住宅項目的開工。該項目將把6.5畝的露天停車場改造為734套住宅單元，其中包含約290套經濟適用房。位於El Cerrito Plaza的該項目建成後，將使這個總人口2萬6000人的社區再新增1500名居民。

BART正在推動區域銷售稅提案進入11月投票程序，旨在解決每年至少3.5億美元的結構性赤字。儘管在財政危機期間大力推進BART自有土地的住房開發看似矛盾，但倡導者指出，住宅開發既能為BART創造收入（目前每年約220萬美元的土地租賃及管理費），又能提升客運量。

艾爾賽利度規畫方案包含鐵路兩側建築群、一個2萬2000平方呎的公共廣場，若選民通過相關債券提案，還將新建圖書館。項目將配套新建自行車道與人行道，並優化與Ohlone Greenway的連接，這條多功能步道沿BART軌道延伸。

項目開發商Related California Affordable首席執行長西爾弗伯格（Ann Silverberg）指出，採用工廠預製單元可將施工周期縮短逾25%，從約20個月縮減至不足15個月。

西爾弗伯格強調在BART用地開發具有三重積極意義：既能提升公共運輸客流量，又能減少溫室氣體排放，同時緩解當地住房短缺問題。

BART交通導向型開發總監麥金尼（Kasheica McKinney）稱艾爾賽利度項目是「重大里程碑」。

「我們將持續在灣區推進此類項目，直至解決住房危機和交通擁堵問題，」她表示。

過去20年間，BART用地已建成約4300套住房，另有3920套正在規畫中。該機構計畫在50個車站周邊共建設2萬套住房。

前BART董事、現任艾爾賽利度市議員索爾茨曼（Rebecca Saltzman）表示，改造後的艾爾賽利度車站、廣場及住宅區將形成「城市核心樞紐」。「該項目毗鄰我們最大的商業區，能有效整合整個區域資源。」她強調道。

根據州政府指令，艾爾賽利度需在2031年前規畫1391套新住房，其中526套為經濟適用房。

索爾茨曼表示，儘管六層樓高的建築將毗鄰牧場式住宅區，艾爾賽利度居民仍對BART項目持支持態度。

BART正將El Cerrito Plaza停車場改造為住宅區，700套新住房或...
BART正將El Cerrito Plaza停車場改造為住宅區，700套新住房或許能幫助緩解其財政危機。（本報檔案照）

世報陪您半世紀

上一則

專家：自來水安全、質量高 多數家庭不需裝濾水器

下一則

反對富人稅 灣區億萬富翁砸3500萬 推3項「攪局提案」

延伸閱讀

柏克萊加大建23樓宿舍 增逾1600床位

柏克萊加大建23樓宿舍 增逾1600床位
聖荷西市長力推加州15點住房計畫 反應兩極

聖荷西市長力推加州15點住房計畫 反應兩極
歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房

歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房
加州商業市獲5000萬融資 推進850戶大型住商整合案

加州商業市獲5000萬融資 推進850戶大型住商整合案
州府擬推250億元住房債券 待交付公投

州府擬推250億元住房債券 待交付公投

熱門新聞

劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
佛利蒙再度蟬聯全美最宜居城市，但生活成本高，居住在當地需付出代價。(佛利蒙市府臉書)

全美最宜居城市是它 但生活成本高到驚人

2026-03-12 13:28

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘