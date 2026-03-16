解財政危機 BART將把停車場改建成734套住宅單元

BART正將El Cerrito Plaza停車場改造為住宅區，700套新住房或許能幫助緩解其財政危機。示意圖。（BART官方臉書）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在預算前景黯淡的背景下，舊金山灣區捷運系統（BART）的未來或許懸而未決，但有一點毋庸置疑：這座交通樞紐龐大停車場上的新一輪住房開發浪潮已勢不可擋。

艾爾賽利度市（El Cerrito）官員與BART領導層最近齊聚一堂，共同慶祝一項混合收入模塊化（modular）住宅項目的開工。該項目將把6.5畝的露天停車場改造為734套住宅單元，其中包含約290套經濟適用房。位於El Cerrito Plaza的該項目建成後，將使這個總人口2萬6000人的社區再新增1500名居民。

BART正在推動區域銷售稅提案進入11月投票程序，旨在解決每年至少3.5億美元的結構性赤字。儘管在財政危機期間大力推進BART自有土地的住房開發看似矛盾，但倡導者指出，住宅開發既能為BART創造收入（目前每年約220萬美元的土地租賃及管理費），又能提升客運量。

艾爾賽利度規畫方案包含鐵路兩側建築群、一個2萬2000平方呎的公共廣場，若選民通過相關債券提案，還將新建圖書館。項目將配套新建自行車道與人行道，並優化與Ohlone Greenway的連接，這條多功能步道沿BART軌道延伸。

項目開發商Related California Affordable首席執行長西爾弗伯格（Ann Silverberg）指出，採用工廠預製單元可將施工周期縮短逾25%，從約20個月縮減至不足15個月。

西爾弗伯格強調在BART用地開發具有三重積極意義：既能提升公共運輸客流量，又能減少溫室氣體排放，同時緩解當地住房短缺問題。

BART交通導向型開發總監麥金尼（Kasheica McKinney）稱艾爾賽利度項目是「重大里程碑」。

「我們將持續在灣區推進此類項目，直至解決住房危機和交通擁堵問題，」她表示。

過去20年間，BART用地已建成約4300套住房，另有3920套正在規畫中。該機構計畫在50個車站周邊共建設2萬套住房。

前BART董事、現任艾爾賽利度市議員索爾茨曼（Rebecca Saltzman）表示，改造後的艾爾賽利度車站、廣場及住宅區將形成「城市核心樞紐」。「該項目毗鄰我們最大的商業區，能有效整合整個區域資源。」她強調道。

根據州政府指令，艾爾賽利度需在2031年前規畫1391套新住房，其中526套為經濟適用房。

索爾茨曼表示，儘管六層樓高的建築將毗鄰牧場式住宅區，艾爾賽利度居民仍對BART項目持支持態度。