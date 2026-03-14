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太極門60周年春敘 灣區逾200人同聚

記者江碩涵／聖荷西報導
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2026年太極門北加新春茶敍，展現「和平永續 福馬奔騰」精神，灣區逾200人熱烈參與，現場大合照，齊祝新年快樂。（太極門提供）
2026年太極門北加新春茶敍，展現「和平永續 福馬奔騰」精神，灣區逾200人熱烈參與，現場大合照，齊祝新年快樂。（太極門提供）

迎接太極門氣功養生學會創立60周年，太極門北加州庫比蒂諾與聖塔克拉拉兩道館3月8日下午舉辦「和平永續福馬奔騰」新春茶敘。活動結合園遊會、文化展演及練氣功心得分享，在春意盎然與年節氣氛中，吸引逾200位灣區民眾與各界貴賓共襄盛舉，在歡樂與祝福中迎接嶄新的一年。

太極門弟子Jason Lu代表掌門人洪道子博士致歡迎詞表示，感謝大家數十年來攜手同行，在各領域發揮善的影響力，共同為社會安定及世人福祉努力，為世界注入了光明和希望的安定能量。

不少灣區政要親臨現場，包括州參議員柯提斯（Dave Cortese）代表Phuong Nguyen、州參議員Aisha Wahab代表Elizabeth Vacca、密爾比達市長Carmen Montano、密爾比達市議員William Lam、庫比蒂諾副市長趙良方、巴洛阿圖市議員Patrick Burt、聖塔克拉拉市議員Kevin Park、佛利蒙市議員劉瑞蒙，及洛斯加圖斯-薩拉度加聯合高中學區副主席曾景琳。僑團代表則有大專校聯會長Vicky Chu、現任僑務委員李文雄夫婦及前僑務委員林美蓮。

僑團代表則有大專校聯會長Vicky Chu（左一）、現任僑務委員李文雄夫婦（左二...
僑團代表則有大專校聯會長Vicky Chu（左一）、現任僑務委員李文雄夫婦（左二、三）及前僑務委員林美蓮（右四）。（記者江碩涵／攝影）

「焦點儀式」邀請與會貴賓共同登台，許下和平心願，並點亮「TJM60」 LED 燈...
「焦點儀式」邀請與會貴賓共同登台，許下和平心願，並點亮「TJM60」 LED 燈。（太極門提供）

活動在祥獅迎賓中熱鬧揭開序幕，隨後登場的神鼓展演，以氣勢磅礴的鼓聲與鈸聲震撼全場，鼓動人心的節奏，彷彿為新的一年注入無限能量。

台北慈濟醫院病理科主治醫師林志恭錄製的「精準養生．遠離癌症」專題影片，林志恭提醒，許多疾病與免疫失衡有關，提升免疫力與身體自我修復能力，並維持良好生活習慣與身心平衡，是維護健康重要關鍵。

除了舞台節目，「新春茶敘」園遊會亦熱鬧非凡，茶香氤氳中，民眾靜心品茗功夫茶、以茶會友，體驗傳統文化的優雅韻味；「福氣印記」紋身貼紙、「夾住好運」遊戲與「時來運轉」轉盤抽紅包等互動活動，吸引大小朋友參與；現場提供五色湯圓、氣炸香腸、雞蛋糕、糖葫蘆及桂圓紅棗茶等應景美食，增添年節溫暖；揮毫納福春聯書法活動，將「春」、「福」與馬年吉祥話帶入新年，吸引民眾排隊索取。

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