華男面試撒謊錯失谷歌 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

洛杉磯訊
谷歌公司面試時，華男撒謊興趣愛好，結果沒有被錄取。示意圖。(取自Unsplash.com)
一名來自中國的年輕華男，滿懷夢想赴美求職，他成功闖進谷歌公司的最後一輪面試，卻因撒謊回答錯一個問題，與大公司失之交臂。華男吸取教訓，三年來，他先後進入多家知名科技大廠，並創辦企業，投資20多家公司，如今他被媒體稱為成「矽谷蓋茲比」（Gatsby of Silicon Alley）。

據商業內幕（Business Insider）報導，楊安德（Andrew Yeung，音譯）大學期間的夢想職業，就在有一天能在谷歌工作，像他看過的電影「實習生」一樣。第一次去谷歌面試，楊安德花幾個月的時間準備，做了數百次模擬面試，經過12個月的篩選，他成功進入最終三強，當時競爭的職位是谷歌廣告團隊的銷售客戶經理。

楊安德清楚記得，面試官問了一個看似簡單卻暗藏玄機的問題，「下班後，你喜歡做什麽？」這位年輕人頓時語塞，實際上，他就是個不折不扣的書呆子，習慣晚上埋頭搭建網站，癡迷測試各種效率工具，並把學到的所有東西寫下來。他還創辦一份科技新聞簡報，但只和幾個朋友、包括媽媽分享。

對於面試官的這個問題，楊安德腦海中想像「谷歌員工」的典型形象：酷炫嗜好、派對和音樂。他當時覺得，如果告訴面試官自己的真實愛好，就會立刻被淘汰。因此他撒謊了，他告訴面試官經常參加各種派對和音樂節，也經常看電視。面試官接著問，「你參加過哪些音樂節？看過最精采的演出是什麼？」楊安德回答說，喜歡Drake和Taylor Swift，並表示Netflix上的每部劇他都看過。面試結束後，這位年輕人再也沒有收到谷歌公司的回覆，他們選擇了另一位候選人。

谷歌面試失敗一年後，楊安德參加另一家科技公司的面試，這一次，他沒有撒謊，坦承真實一面。他談到創辦的科技新聞簡報，出於興趣創建的網站，甚至滔滔不絕講述自己對效率軟體的執著。最後，楊安德得到這份工作，此後改變人生。

接下來的幾年，楊安德成功進入Facebook（Meta）公司，擔任北美業務運營和規畫主管；他後來如願以償加入谷歌公司，擔任全球產品負責人。辭職離開這些大公司後，楊安德創立科技活動公司Fibe和The Shortlist，致力為有夢想的人創造交流空間，他成為科技圈炙手可熱的創業者和投資人，投資20多家初創公司，媒體稱楊安德是「矽谷蓋茨比」。

對於自己的職業經歷，楊安德建議年輕人，無需隱藏「書呆子」一面，反而更會獲得面試官青睞。他表示，如果面試撒謊，等於為自己建造一座監獄，如願以償進入夢想公司，每天都要維持謊言，人際關系建立在虛假基礎上，而不是真實的自己。

楊安德認為，面試通用答案就是「慢性自殺」。類似喜歡Drake和Taylor Swift這種回答，就像在簡歷上寫「我工作努力，喜歡挑戰」一樣，等於沒說。相反，運營一份科技簡報，讀者是朋友和媽媽，這樣更加具體。即使面試官毫無興趣，但腦海中會留下一個真實的形象。楊安德曾因自己的愛好尷尬，事實相反，正是這些特質讓他與眾不同。對新工具癡迷、對鉆研技術熱愛，公司想要的是正是這種發自內心的熱愛，業餘時間也不停折騰的人。

谷歌

