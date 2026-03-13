矽谷自駕新創Nuro赴日本測試 挑戰東京窄巷

Nuro要採用的Lucid車款，是Gravity休旅車。(路透)

矽谷自動駕駛新創公司Nuro開始進行測試，但公司選擇在東京執行這項任務，這是什麼原因？

聖荷西信使報報導，Nuro與Uber Technologies和Lucid Group合作後，此時首次進軍海外市場。Nuro總部位於山景城，獲得了輝達和豐田汽車等公司的支持，旨在與谷歌母公司Alphabet Inc.旗下的Waymo和亞馬遜旗下的Zoox等其他無人駕駛運營商，在蓬勃發展的全自動駕駛汽車市場展開競爭。

Nuro營運長查平（Andrew Chapin）表示：「顯然，未來有很多日本 汽車原廠組件製造商（OEM）對我們來說是非常有吸引力的潛在客戶。」他拒絕透露任何潛在合作夥伴的名稱，也未證實Nuro目前是否正在與任何一家日本汽車製造商洽談。

Nuro於12日宣布，已在東京部署了「少量」測試車輛，並開設了當地辦公室開始收集數據。該公司也將加入Waymo的行列，後者正與一家日本計程車營運商合作進行車輛測試，此外，Nuro還在東京及其周邊地區參與其他一些規模較小的試點測試項目。

儘管東京這座超大城市正逐漸成為全球領先的無人駕駛計程車企業的試驗場，但日本在自動駕駛汽車普及所需的監管框架方面卻落後於其他國家。無論自駕車的駕駛水平如何，日本法律仍然要求駕駛座上必須坐著一名真人駕駛員。

查平表示，東京狹窄蜿蜒又擁擠的街道、駕駛座在右方、車輛在街道左側行駛，都將對Nuro的人工智慧 技術構成新的考驗。但他強調，Nuro的系統旨在即時適應並做出回應。

「在這樣一個充滿挑戰且具有一定國際複雜性的市場中測試自駕系統的能力，確實是對系統性能的一次很好的壓力測試。」他補充道，實現L4級自動駕駛——即車輛在特定條件下能夠自主行駛——是Nuro的最終目標。

去年Uber開始與Nuro和Lucid合作，在灣區提供電動車無人駕駛服務。 Uber表示，其目標是最終擁有10萬輛採用輝達晶片技術的自駕車，其中包括2萬輛由Lucid和Nuro提供技術支援的計程車，並計畫於2027年開始推廣。

Waymo作為全球策略的一部分，自2025年4月起在日本公共道路上進行測試，並與豐田汽車公司建立合作關係。豐田與日本電信巨擘NTT達成協議，共同投資5000億日圓（約32億美元）用於人工智慧和自動駕駛技術的研發。

查平表示他並不擔心Waymo會擠佔其他無人駕駛計程車業者的市場。「我們採用可以擴展到多種不同應用場景和形態的通用自駕平台，與Waymo採取的方法略有不同，」他說。「我們認為，市場上有很多潛在客戶需要 Nuro 的這種方法。」