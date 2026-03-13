照護昂貴 講座談失智症家庭財務規畫

由阿茲海默症協會主辦「失智症家庭的財務規畫」網路講座，邀請一位親身照顧早發型配偶已經16年的講者，結合專業知識與實際照護經驗，帶領參與者了解大家所關心的財務與法律議題。（主辦單位提供）

失智症 是全美國最昂貴的疾病之一，若家有失智症患者，恐帶給家庭財務相當大的衝擊。相信每個人幾乎都有聽說或認識至少一位親友正在照護一位受到阿滋海默症或失智症影響的家人，但很少人真正了解照護一位患者的「所有花費」究竟有多少，也很難想像要如何為了將來的費用而提前準備。

由阿茲海默症協會主辦「失智症家庭的財務規畫」網路講座，邀請一位親身照顧早發型配偶已經16年的講者，結合專業知識與實際照護經驗，帶領參與者了解大家所關心的財務與法律議題，也希望透過溫暖的分享與實用的解析，協助照護者在壓力與變動中做出周全的決策。

本次講座將討論失智症對家庭財務的可能影響、照護者必須準備的法律與財務文件、如何開始著手財務決策規畫、如何降低財務詐騙的風險、開始著手備用計畫，這些計畫都是為了因應未來無法提供照護的可能性。這是一場免費的網路講座，請先上網登記，如有問題可電郵[email protected]或電洽408-372-9943。

時間：美西時間3月14日下午5時30分

方式：Zoom Webinar

網址：http://bit.ly/4cTt0W9。