我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

照護昂貴 講座談失智症家庭財務規畫

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由阿茲海默症協會主辦「失智症家庭的財務規畫」網路講座，邀請一位親身照顧早發型配偶已經16年的講者，結合專業知識與實際照護經驗，帶領參與者了解大家所關心的財務與法律議題。（主辦單位提供）
由阿茲海默症協會主辦「失智症家庭的財務規畫」網路講座，邀請一位親身照顧早發型配偶已經16年的講者，結合專業知識與實際照護經驗，帶領參與者了解大家所關心的財務與法律議題。（主辦單位提供）

失智症是全美國最昂貴的疾病之一，若家有失智症患者，恐帶給家庭財務相當大的衝擊。相信每個人幾乎都有聽說或認識至少一位親友正在照護一位受到阿滋海默症或失智症影響的家人，但很少人真正了解照護一位患者的「所有花費」究竟有多少，也很難想像要如何為了將來的費用而提前準備。

由阿茲海默症協會主辦「失智症家庭的財務規畫」網路講座，邀請一位親身照顧早發型配偶已經16年的講者，結合專業知識與實際照護經驗，帶領參與者了解大家所關心的財務與法律議題，也希望透過溫暖的分享與實用的解析，協助照護者在壓力與變動中做出周全的決策。

本次講座將討論失智症對家庭財務的可能影響、照護者必須準備的法律與財務文件、如何開始著手財務決策規畫、如何降低財務詐騙的風險、開始著手備用計畫，這些計畫都是為了因應未來無法提供照護的可能性。這是一場免費的網路講座，請先上網登記，如有問題可電郵[email protected]或電洽408-372-9943。

時間：美西時間3月14日下午5時30分

方式：Zoom Webinar

網址：http://bit.ly/4cTt0W9。

世報陪您半世紀

失智症

上一則

劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」

下一則

移民開發電子遊戲 讓玩家體會H-1B持有者辛酸

延伸閱讀

夫妻不同時間退休 考驗家庭財務規劃

夫妻不同時間退休 考驗家庭財務規劃
聲請破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？

聲請破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？
40歲就開始…防失智要趁早 3招神助攻

40歲就開始…防失智要趁早 3招神助攻
大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請

大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請
君信聯合律師樓專業解析資產佈局之道

君信聯合律師樓專業解析資產佈局之道

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」