壽星唐西奇轟26分 湖人大勝勇士殘陣

缺少主將柯瑞、巴特勒的金州勇士，28日在主場以129比101大比分落敗給洛杉磯湖人隊。正值自己27歲生日夜的唐西奇 （Luka Dončić）拿下全場最高的26分、8助攻、6籃板；勒布朗詹姆斯也繳出22分，9助攻的高效表現；勇士巴西 小將桑托斯砍下全隊最高14分。

41歲的詹姆斯在上半場就迅速找到狀態，10投7中，4次三分球全部命中，最終繳出22分、9助攻。比賽前，場邊也出現溫馨一幕，其11歲小女兒朱莉（Zhuri James）模仿父親的熱身動作，詹姆斯注意到女兒在底線同步拍球，還回頭露出微笑。隨後Zhuri走上球場，在禁區周圍不同位置練習投籃，展現對籃球的濃厚興趣。她表示，能在客場球館這樣練球的機會並不多，在湖人主場也只是「偶爾」才有。

朱莉多次嘗試後終於投進一記打板投籃。她笑對記者說，成功的關鍵只是「確保自己站在籃框正前方」。

熱身尾聲，朱莉還為父親送上一記空中接力，詹姆斯高高躍起完成灌籃，兩人隨後擊掌擁抱，詹姆斯更輕聲對女兒說出「愛你」，畫面溫馨，成為賽前焦點之一。

比賽當天上午，勇士隊官宣與23歲的巴西小將桑托斯簽下3年1500萬的合同，外界普遍看好此次交易選擇。桑托斯2022年以55號簽被勇士選中，他表示「耐心」是他獲得球隊認可的關鍵。「頑強地防守、衝搶籃板、把球傳給柯瑞—就是這麼簡單。」本季在巴特勒遭遇跟腱大傷後，桑托斯得到大量出場機會，而他也沒辜負主教練科爾的期待，在過去13場比賽中12場得分上雙。

「他不僅對球隊十分重要，也是絕佳的球員自我成長的故事。」科爾說。

桑托斯也在賽後記者會表示，這份合約對他而言意義重大。「當你看到自己的努力獲得回報，腦中真的會閃過很多畫面。從我剛來時在發展聯盟打球，到更早之前在巴西打球，那裡的資源其實非常有限，能夠一路走到NBA 本身就是一件很大的事。」他說，能夠在「世界上最好的球隊之一」獲得續約機會，難以用言語形容內心感受。

桑托斯坦言，除了籃球之外，家人始終是他最重要的動力來源。「最讓我開心的是，現在我可以在未來很長一段時間幫助我的家人，這種感覺真的很棒。」

