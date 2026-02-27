OpenAI首駐矽谷 租下谷歌總部旁 或引其他AI公司跟風

照片左前方建築物的地址是350 Ellis St.，右前方的則是380 Ellis St.。(谷歌地圖)

人工智慧巨擘OpenAI 首度進駐矽谷，在山景城谷歌總部旁租下大面積的辦公園區。

聖荷西信使報報導，OpenAI 已租賃位於山景城的辦公中心，這將使這家AI公司能夠有數百名員工在此工作，並大幅拓展其在矽谷的業務。根據25日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件，OpenAI已正式簽署租賃協議，租用位於350和380 Ellis St.的兩棟辦公大樓，總面積約43.9萬平方呎。

「OpenAI做出這一重大決定，將為更多AI公司在矽谷而非舊金山擴張鋪路，」商業房地產 公司高力國際（Colliers）執行副總裁桑德林（David Sandlin）表示。「科技公司確實會採取跟風策略。」

縣房地產記錄顯示，OpenAI租賃了這些辦公大樓，租期為十年。該協議還允許兩次續租，每次續約期限為六年。官方文件中揭露的租賃協議內容也表明，OpenAI預計將進一步鞏固其在山景城的地位。房地產文件顯示，ChatGPT的創建者OpenAI獲得了優先購買權。但該文件並未揭露該公司取得該物業所有權的更多細節。

目前尚不清楚租賃合約的生效日期，但房地產文件顯示，該租賃合約是在提交文件之前簽署的。根據一份宣傳冊，該辦公中心被形容為「精緻優雅」（exquisite）。

KKR房地產金融信託公司透過一份於2024年發布的以房抵債契約收回了該辦公中心的產權。那次法拍程序將該物業的估值定為1.206億美元，僅為一群房地產投資者在2021年為該地塊支付的3.576億美元的三分之一。

近期出現的一些跡象表明，矽谷的辦公大樓市場活動以及整體商業房地產市場已開始強勁復甦。商業房地產公司Savills在1月發布的報告顯示，2025年南灣辦公大樓市場的租賃活動創下了自新冠疫情爆發以來的最佳紀錄，這主要得益於幾筆大型租賃交易。

Savills在報告中指出：2025年全年租賃面積達到700萬平方呎，為疫情後最高水準，2025年的整體租賃量將比2024年增長26%。

桑德林表示，OpenAI的租賃以及近期在桑尼維爾市中心和聖荷西西區的辦公大樓達成的其他AI公司交易表明，辦公大樓市場不僅在復甦，而且正在強勁反彈。矽谷的辦公大樓市場活動無疑正在加速增長，南灣的辦公大樓市場在2027年將比現在更好，而現在的市場狀況又比12個月前好。