失去當地標誌性產業 康縣比茲堡未來該何去何從？

編譯林思牧／綜合報導
比茲堡市就在水濱，風景相當優美，可惜這裡缺乏就業機會。(谷歌地圖)
比茲堡市就在水濱，風景相當優美，可惜這裡缺乏就業機會。(谷歌地圖)

康曲柯士達縣的比茲堡市（Pittsburg）兩年前失去了最主要的工業，未來該何去何從？

舊金山紀事報報導，奧蘭多（Mike Orlando）站在他曾工作了幾十年的廢棄鋼鐵廠外，凝視著斑駁的油漆、褪色的招牌和鏽跡斑斑的圍欄。「回到這裡感覺很詭異，」他說。

一個多世紀以來，這座占地450畝的工廠一直是當地人親切地稱為比茲堡「心臟」的地方：它曾是一家熙熙攘攘的工廠，提供高薪工作，為美國罐頭行業生產了大量鍍錫鐵片（tin plates），也是當地社區引以為傲的象徵。這座位於舊金山東北方約40哩、以賓州鋼鐵之都「匹茲堡」命名的勞工階級郊區，體現了這家鋼鐵廠的藍領精神。

那家工廠關閉兩年多後，比茲堡如今迎來了一個轉捩點。隨著閒置的鋼鐵廠龐大的濱水廠址最近易主，以及該市另一家大型工業雇主陶氏化學公司（Dow Chemical）正在縮減在該地的業務，這座位於康縣東部、擁有約7.7萬居民的城市面臨著一個嚴峻的問題：失去了其標誌性產業，它還能是什麼？

「這就像失去親人一樣，」54歲的奧蘭多說。他是一位第四代鋼鐵工人，頭髮梳得一絲不苟，嗓音沙啞，脖子上總是掛著一枚金十字架。「這些公司不僅僅是比茲堡的一部分，它們就是比茲堡本身。」

隨著失業率飆升，這個小城必須徹底重塑其經濟定位。愈來愈多的灣區社區都面臨著同樣的困境。根據美國人口普查數據，灣區的製造業就業人數占比從1990年的約16%驟降至2024年的約8%。

在此期間，那些曾經的工業城市中，經濟轉型最為順利的都位於矽谷或其周邊地區，這得益於當時蓬勃發展的科技產業。而像比茲堡這樣的遠郊城市則面臨更嚴峻的挑戰。

如今當地最大的兩個雇主是學區和社區大學。除了名為Ramar Foods的菲律賓家族食品公司外，沃爾瑪和家得寶(Home Depot)是當地第二大就業職位來源。這一切都讓比茲堡的官員們面臨著兩項緊迫的任務：如何增加稅收，並吸引足以負擔房貸的高薪工作。

灣區 舊金山 人口普查

