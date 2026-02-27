Trader Joe’s 蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半

Trader Joe’s的顧客忠誠度相當高，如今調查發現價錢又好，更令粉絲欣喜。(谷歌地圖)

舊金山 有一家超市去年價格比其他商店便宜，更特別的是今年的價差比之前更大，你猜是哪一家？

舊金山紀事報報導，混亂的關稅 立法、通貨膨脹、勞動力成本…許多美國人在看到每周的食品雜貨帳單時都能感受到這種壓力，因此尋找最便宜的購物方式成了頭等大事。

去年紀事報分析了舊金山八家不同商店的12種日常食品雜貨的價格，以了解它們在幾周內的價格變化。今年該報再次進行調查，並發現了一些令人震驚的新發現，這些發現涵蓋了包括Luke’s Local這樣的小型雜貨店和Safeway這樣的大型連鎖超市在內的眾多商店。

Trader Joe’s連續第二年成為購買食品雜貨最便宜的地方——而這次的優勢更加顯著。譬如，有同樣一款商品的價格不到Bi-Rite（今年價格最高的店）的一半。

Mollie Stone’s、Luke’s Local和Gus’s Community Market等獨立雜貨店的價格都有上漲，但漲幅不一。Safeway和Trader Joe’s的大部分商品價格與去年幾乎完全一樣。只有Lucky超市的價格下降，但降幅不大。（紀事報沒有走訪主打性價比的Grocery Outlet和Costco；為了便於直接比較，也沒有考察國際型的超市。）

柏克萊加大 農業與資源經濟學教授Sofia Berto Villas-Boas表示，鑑於關稅實施情況朝令夕改，許多商店可能選擇不將成本上漲轉嫁給消費者，自行承擔了部分不確定性——無論是透過限制折扣規模還是統一提高所有產品的價格。但她指出，並非所有商店——尤其是那些主要依賴進口商品的商店——都有這樣的選擇。

儘管川普的關稅對食品的影響錯綜複雜，但從美國兩大主要出口國——墨西哥和加拿大——進口的食品中，約有80%是免稅的。據稅務政策非營利組織「稅務基金會」（Tax Foundation）稱，近一半的進口食品不受關稅影響。

專家表示，儘管如此，商店如何應對成本上漲取決於顧客的價格承受能力、面臨的競爭程度以及自身與供應商的議價能力。富裕的消費者可能對價格不太敏感；有些超市在附近有競爭對手，而有些則沒有…許多因素導致不同商店的定價策略各不相同。

Trader Joe’s 銷售大量自有品牌產品，並直接從生產商採購，其今年的價格可能看起來更低，原因在於其策略與其他超市截然不同。