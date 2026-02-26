電動車製造商Lucid 將裁紐華克總部319員工

Lucid 正在大力推廣 Gravity SUV休旅車 (lucidmotors.com)

由三位華裔創辦的豪華電動車 製造商Lucid Motors總部在灣區，由於虧損嚴重，公司即將裁撤東灣紐華克（Newark）總部的319名員工。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據公司提交給加州 就業發展廳(EDD)的文件，Lucid公司將於4月21日起在其位於紐華克的總部裁員 319人。通知指出，此次裁員為永久性裁員。Lucid公司並未立即具體說明哪些職位將被裁撤。

這波紐華克的裁員是公司12%員工裁減計畫的一部分。Lucid在聲明中表示，此舉將「提高營運效率，優化資源配置」，並有助於提升毛利率（gross margin）。公司副總法律顧問瓊斯（Russell Jones）在致州府和地方官員的信中寫道：「不斷變化的業務需求迫使我們永久性地減少紐華克的員工人數。」

由於電動車需求疲軟和競爭加劇，Lucid公司出現了巨額虧損。公司25日發布的上季度報告顯示，儘管營收超出預期，但第四季獲利仍未達到華爾街的預期。

Lucid並公布了2025年27億美元的虧損預期。代理執行長溫特霍夫(Marc Winterhoff)表示：「我們正在調整，努力達到我們認為應該達到的水平。」