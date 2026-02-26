電動車製造商Lucid 將裁紐華克總部319員工

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
Lucid 正在大力推廣 Gravity SUV休旅車 (lucidmotors.com)
由三位華裔創辦的豪華電動車製造商Lucid Motors總部在灣區，由於虧損嚴重，公司即將裁撤東灣紐華克（Newark）總部的319名員工。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據公司提交給加州就業發展廳(EDD)的文件，Lucid公司將於4月21日起在其位於紐華克的總部裁員319人。通知指出，此次裁員為永久性裁員。Lucid公司並未立即具體說明哪些職位將被裁撤。

這波紐華克的裁員是公司12%員工裁減計畫的一部分。Lucid在聲明中表示，此舉將「提高營運效率，優化資源配置」，並有助於提升毛利率（gross margin）。公司副總法律顧問瓊斯（Russell Jones）在致州府和地方官員的信中寫道：「不斷變化的業務需求迫使我們永久性地減少紐華克的員工人數。」

由於電動車需求疲軟和競爭加劇，Lucid公司出現了巨額虧損。公司25日發布的上季度報告顯示，儘管營收超出預期，但第四季獲利仍未達到華爾街的預期。

Lucid並公布了2025年27億美元的虧損預期。代理執行長溫特霍夫(Marc Winterhoff)表示：「我們正在調整，努力達到我們認為應該達到的水平。」

同時，Lucid正在大力推廣其Gravity SUV休旅車，並為此展開了一場聲勢浩大的宣傳活動。這場活動由名演員柴勒梅(Timothée Chalamet)和導演曼高德(James Mangold)合作，旨在拓展廣受歡迎的Air轎車之外其他車款的市場吸引力。

由三位華裔創辦的豪華電動車製造商Lucid Motors即將裁撤東灣紐華克總部的...
由三位華裔創辦的豪華電動車製造商Lucid Motors即將裁撤東灣紐華克總部的319名員工。( Google Maps)

裁員 電動車 加州

