加州最古老州立公園 大盆地紅杉公園火災後擴建增153畝林地

加州最古老州立公園大盆地紅杉公園，15年来首度擴建。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 歷史最悠久的州立公園 大盆地紅杉公園（Big Basin Redwoods）新增153畝林地，旨在幫助公園從2020年毀滅性野火中恢復。

這片位於聖塔克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）236號公路（Highway 236）沿線的土地歷史悠久，毗鄰公園管理處計畫重建的被燒燬總部所在地，因此將部分承擔新園區入口的功能。

大盆地公園官員設想遊客抵達後，可先在規畫中的公園商店、咖啡 館及遊客中心稍作停留，隨後穿行於參天針葉林（conifers）間，欣賞20呎高的瀑布與連綿山景，享受短途徒步之旅。

這片名為NoraBella地產的新購土地，由非營利組織Sempervirens Fund以240萬美元成交價售予加州州立公園，交易於上周二（17日）完成。

Sempervirens Fund致力於收購紅杉林（redwood forest）並實施保護，其溪流、峽谷、巨樹資源及對大盆地公園的戰略價值是收購目標。這片土地歷經所有權更迭，更在CZU雷區大火中焚燬。在州立公園接管前，Sempervirens Fund必須完成繁雜的火災清理與林業工程，並確保廢品場汙染徹底清除。

與此同時，大盆地公園正從CZU大火中緩慢恢復。這場大火燒燬了公園1萬8000英畝土地中的約97%，因破壞嚴重，公園大部分區域仍對公眾關閉。

儘管如此，這片森林已重新披上綠裝，曾經連綿的Douglas冷杉和黃橡樹林雖化為焦黑樹幹與灰燼，但公園標誌性的紅杉樹（世界最高樹種之一）大多倖免於難。

火災後已有約20哩步道和20哩防火道重新開放，包括著名的紅杉環線。此前公園曾擁有80哩步道和35哩防火道迎接遊客。

公園管理方正將原位於大盆地最高樹木群中心的歷史村落公園總部，遷往三哩外的NoraBella地產旁的Saddle Mountain區域。他們不希望新開發項目損害原始森林。

新近擬定的設施管理計畫要求在Saddle Mountain建設配備遊客服務的「迎賓中心」，同時興建行政樓、員工宿舍、接駁車站點及潛在步道連接設施。部分員工宿舍可能建於NoraBella地產上。

州政府已撥款至少1.86億美元用於工程建設，但當前成本預估達3.69億美元，公園方計畫通過其他公共資金及私人慈善捐贈填補資金缺口。

大盆地公園創立於1902年，旨在保護其紅杉樹群。時至今日，全球遊客仍慕名而來，只為瞻仰這些高達300呎的森林巨人。