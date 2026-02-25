我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

加州最古老州立公園 大盆地紅杉公園火災後擴建增153畝林地

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州最古老州立公園大盆地紅杉公園，15年来首度擴建。（本報檔案照）
加州最古老州立公園大盆地紅杉公園，15年来首度擴建。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州歷史最悠久的州立公園大盆地紅杉公園（Big Basin Redwoods）新增153畝林地，旨在幫助公園從2020年毀滅性野火中恢復。

這片位於聖塔克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）236號公路（Highway 236）沿線的土地歷史悠久，毗鄰公園管理處計畫重建的被燒燬總部所在地，因此將部分承擔新園區入口的功能。

大盆地公園官員設想遊客抵達後，可先在規畫中的公園商店、咖啡館及遊客中心稍作停留，隨後穿行於參天針葉林（conifers）間，欣賞20呎高的瀑布與連綿山景，享受短途徒步之旅。

這片名為NoraBella地產的新購土地，由非營利組織Sempervirens Fund以240萬美元成交價售予加州州立公園，交易於上周二（17日）完成。

Sempervirens Fund致力於收購紅杉林（redwood forest）並實施保護，其溪流、峽谷、巨樹資源及對大盆地公園的戰略價值是收購目標。這片土地歷經所有權更迭，更在CZU雷區大火中焚燬。在州立公園接管前，Sempervirens Fund必須完成繁雜的火災清理與林業工程，並確保廢品場汙染徹底清除。

與此同時，大盆地公園正從CZU大火中緩慢恢復。這場大火燒燬了公園1萬8000英畝土地中的約97%，因破壞嚴重，公園大部分區域仍對公眾關閉。

儘管如此，這片森林已重新披上綠裝，曾經連綿的Douglas冷杉和黃橡樹林雖化為焦黑樹幹與灰燼，但公園標誌性的紅杉樹（世界最高樹種之一）大多倖免於難。

火災後已有約20哩步道和20哩防火道重新開放，包括著名的紅杉環線。此前公園曾擁有80哩步道和35哩防火道迎接遊客。

公園管理方正將原位於大盆地最高樹木群中心的歷史村落公園總部，遷往三哩外的NoraBella地產旁的Saddle Mountain區域。他們不希望新開發項目損害原始森林。

新近擬定的設施管理計畫要求在Saddle Mountain建設配備遊客服務的「迎賓中心」，同時興建行政樓、員工宿舍、接駁車站點及潛在步道連接設施。部分員工宿舍可能建於NoraBella地產上。

州政府已撥款至少1.86億美元用於工程建設，但當前成本預估達3.69億美元，公園方計畫通過其他公共資金及私人慈善捐贈填補資金缺口。

大盆地公園創立於1902年，旨在保護其紅杉樹群。時至今日，全球遊客仍慕名而來，只為瞻仰這些高達300呎的森林巨人。

世報陪您半世紀

州立公園 加州 咖啡

上一則

2025年加州高薪公務員薪資再創新高 仍持續增加

下一則

金山音樂周壓軸活動金門公園 3/1起引爆商機

延伸閱讀

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬
「父母心中最恐懼怪物」連環兒童性侵犯將在南加獲假釋

「父母心中最恐懼怪物」連環兒童性侵犯將在南加獲假釋
學者：取消高中SAT 大學新生程度跟不上

學者：取消高中SAT 大學新生程度跟不上
加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭
純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶