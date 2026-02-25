俯身低腰、凌厲抬腿…金州勇士隊長者舞團變球場人氣王

我的頻道

編譯組／綜合報導
自2018年首個賽季以來，勇士隊資深長者舞蹈隊的演出需求已增長近三倍。（取自Pexels）
自2018年首個賽季以來，勇士隊資深長者舞蹈隊的演出需求已增長近三倍。（取自Pexels）

聖荷西信使報」（Mercury News）報導，某個周一下午3時半，16名老年舞者在舊金山大通中心（ Chase Center ）的球場上翩然起舞。

他們揮動雙臂上下襬動，高抬腿踢出凌厲動作，俯身低腰，用臀部畫出半圓弧線，猛然起身甩動頸部前後擺動，灰白髮絲在巨型聚光燈下閃閃發亮，而這些燈光通常只為柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green）而亮起。

五小時後，當勇士隊（Warriors）以134-117戰勝猶他爵士隊（Utah Jazz）的比賽進入第三節，這14名女性和2名男性（均年逾五旬）列隊於球場通道外，準備為1萬8000名球迷獻藝。他們互相打氣，有人甚至熱淚盈眶。

他們奔出通道時，笑容燦爛如陽光。音樂響起，舞團瞬間達成完美合拍。這絕非簡單的踏步拍手舞，其複雜編排與勇士隊招牌舞蹈團隊的動作如出一轍。

Hardwood Classics舞團整周都在刻苦訓練：在核桃溪（Walnut Creek）排練三次，在大通中心彩排，更在家中鏡前耗費無數小時打磨舞步，所有努力都凝聚在這60秒的表演中。

這首支經典隊成立於2018年，勇士隊娛樂團隊高級總監埃裡森（Sabrina Ellison）聽聞成立老年舞蹈隊的構想後頗為欣賞，她決定統一編舞團隊，從青年舞團Junior Jam Squad、藍調舞團Blue Crew到老年組都由同一批編舞師指導。這意味著Hardwood Classics舞團的成員們將面臨嚴苛訓練，絕非輕鬆之旅。

埃裡森希望組建一支融合職業舞者與業餘舞者的隊伍，既能產生化學反應，又能激發彼此表演潛能，同時吸引年輕觀眾。回顧2018年在屋崙（Oakland）Oracle Arena的首秀，埃裡森回憶道，「結果現場沸騰了，觀眾簡直瘋狂了。」

Hardwood Classics舞團當季共參與六場演出。此後數年間，隨著勇士隊逐步增加演出場次，他們的登場時間也日益增長。今年他們將創紀錄地亮相16場比賽，為滿足需求，埃裡森將舞團規模擴大至32人，現採用兩支隊伍輪番登場的模式。

「這就像一個溫馨的小家庭」，埃裡森說，「他們提醒我們生活會充滿艱辛。這個團隊正經歷人生階段帶來的諸多挑戰。最令人動容的是他們始終面帶微笑。彼此打氣，互贈小禮物，共同慶祝生日，相互扶持。」

「這些舞者深深打動了我們的粉絲群」，埃裡森表示，「你看到Hardwood Classics隊時會發現，他們的實力絲毫不遜於任何現役隊員。觀眾對他們同樣抱有高期待。因此當他們登台表演時，總能帶來滿滿的喜悅。」

世報陪您半世紀

柯瑞 舊金山

