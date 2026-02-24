罷工才結束 舊金山聯合學區擬裁員42人

圖為舊金山聯合學區總監史瑞慶。(sfusd.edu)

舊金山聯合學區 與教師工會達成1.83億美元協議結束了教師罷工，但學區已準備發出裁員 通知，最多裁員42人。

舊金山紀事報報導，協議簽字墨跡未乾，學區已向校董會申請批准對42名教師及其他員工發出初步裁員通知。法律規定這些裁員通知必須在每年3月15日之前發出，提前告知教師們他們可能會在學年結束時失去工作，5月份還會發出另一輪通知以確認某人是否真的會被裁。

校董會在20日晚間公布了這一數字，與去年發出的298份裁員通知相比，這是一個顯著的下降。學區官員表示，這主要得益於聘用了111名合約臨時教師，以及更完善的數據系統來追蹤職缺和人員需求。此外，學區預計會有自然減員和退休人員來應對任何進一步的職位削減。

此次裁員通知將影響兩位美術教師、兩位音樂教師和六位輔導員，以及32位教學助理。如果學區官員認為資金到位，他們可以隨時撤銷這些員工的裁員通知。

「我知道收到初步裁員通知會讓員工感到不安和難過，」學區總監史瑞慶（Maria Su）表示，「為了給我們的學生建立一個更強大、更可持續的公校系統，我們正努力通過嚴謹的規畫和更高效的運營，使教職工人數與入學人數和財政收入相匹配。我相信我們正在朝著長期的財政穩定邁進，但這需要持續的努力和專注。」

在教師合約談判之前，即使去年從14億美元的預算中削減了1.14億美元，學區仍然面臨持續的財政赤字。但教師工會與學區達成的這項協議——仍需舊金山聯合教育工作者協會成員和學區委員會批准——將在第一年增加約15%的支出，而且預計收入成長無法彌補這筆費用。

預算的最大衝擊將出現在2027年初，屆時學區將為近6000名工會成員提供全家人的醫療保險 ，第一年費用將超過4000萬美元，預計未來幾年費用還將大幅增加。其他類別的學區員工將無法享有這項針對家屬的免費醫療保險。