我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

瓦電費下降 PG&E利潤成長速度放緩

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太平洋瓦電公司利潤和收入增長速度開始放緩，承諾每月帳單費用保持不變或降低。（本報檔案照）
太平洋瓦電公司利潤和收入增長速度開始放緩，承諾每月帳單費用保持不變或降低。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，2025年，太平洋瓦電公司（PG&E）的利潤和收入均有所增長，但增速低於前些年，這或許表明該公司高管關於控制每月帳單上漲幅度的承諾已開始兌現。

這家公用事業巨頭最近公布了其最新財務業績，稱其2025年實現利潤25.9億美元，較2024年的24.8億美元增長了4.8%。

太平洋瓦電的當天股價上漲了2.7%，收於17.56美元。在過去12個月裡，該公司的股價上漲了9.5%。

該公司提高了2026年的盈利預期，預計每股盈利在1.64美元至1.66美元之間，中點為每股1.65美元。這一預期略高於此前的預測，此前的預測區間為每股1.62美元至1.66美元，中點為每股1.64美元。

就在該公司於2025年底報告稱，從一月起，同時使用電力和天然氣服務的居民客戶的月帳單將下降之後，PG&E的盈利和營收情況逐漸明朗。

PG&E首席執行長波普（Patricia Poppe）在接受採訪時說：「我們在一月份降低了帳單。簡而言之，自2024年以來，電費已經下降了四次。這相當於每月電費減少20美元。」

PG&E在與收益報告一同準備的材料中表示，預計2026年期間每月帳單將保持不變或上漲3%。

波普在與華爾街分析師舉行的電話會議上討論財務業績時表示：「我們正朝著零帳單通脹的目標邁進。」「這是一個值得驕傲的數字。」

然而，一些批評PG&E的人認為，該公司的利潤仍然過高，而其主要監管機構——州公共事業委員會（Public Utilities Commission），在理論上作為監督該公用事業公司的「看門狗」，卻未能盡職，一直未能遏制PG&E鋪張浪費且不必要的開支，所有這些開支都是為了增加利潤，掏空加州民眾的錢包。

並且PG&E的出色業績與為客戶提供可靠服務不相匹配，過去幾個月來，該公司已有數十萬客戶多次意外斷電。

PG&E報告稱，與前幾年相比，其利潤增長的速度已大大放緩，並且其在將主要電力用戶接入公司電網的努力方面取得了進展。其目標都是努力使客戶帳單的上漲幅度保持緩慢，甚至實現下降。

該公司認為，隨著更多臨時費用從費率基礎中消失，PG&E的客戶將獲得更多的減免。

波普說：「3月份帳單預計還會下降，因為更多的東西將不再計入帳單。」

世報陪您半世紀

電費 加州 華爾街

上一則

暴風雪後首個粉雪日各大雪場擠爆 半小時車程開3小時

下一則

偽造中護照、美簽證非法入境 華男被判刑

延伸閱讀

住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%
女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認
PG&E金山大停電 議員開公聽會究責

PG&E金山大停電 議員開公聽會究責
日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助

日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助
去年12月停電尚未補償 PG&E再兩波停電

去年12月停電尚未補償 PG&E再兩波停電

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋