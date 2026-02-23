瓦電費下降 PG&E利潤成長速度放緩

太平洋瓦電公司利潤和收入增長速度開始放緩，承諾每月帳單費用保持不變或降低。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，2025年，太平洋瓦電公司（PG&E）的利潤和收入均有所增長，但增速低於前些年，這或許表明該公司高管關於控制每月帳單上漲幅度的承諾已開始兌現。

這家公用事業巨頭最近公布了其最新財務業績，稱其2025年實現利潤25.9億美元，較2024年的24.8億美元增長了4.8%。

太平洋瓦電的當天股價上漲了2.7%，收於17.56美元。在過去12個月裡，該公司的股價上漲了9.5%。

該公司提高了2026年的盈利預期，預計每股盈利在1.64美元至1.66美元之間，中點為每股1.65美元。這一預期略高於此前的預測，此前的預測區間為每股1.62美元至1.66美元，中點為每股1.64美元。

就在該公司於2025年底報告稱，從一月起，同時使用電力和天然氣服務的居民客戶的月帳單將下降之後，PG&E的盈利和營收情況逐漸明朗。

PG&E首席執行長波普（Patricia Poppe）在接受採訪時說：「我們在一月份降低了帳單。簡而言之，自2024年以來，電費 已經下降了四次。這相當於每月電費減少20美元。」

PG&E在與收益報告一同準備的材料中表示，預計2026年期間每月帳單將保持不變或上漲3%。

波普在與華爾街 分析師舉行的電話會議上討論財務業績時表示：「我們正朝著零帳單通脹的目標邁進。」「這是一個值得驕傲的數字。」

然而，一些批評PG&E的人認為，該公司的利潤仍然過高，而其主要監管機構——州公共事業委員會（Public Utilities Commission），在理論上作為監督該公用事業公司的「看門狗」，卻未能盡職，一直未能遏制PG&E鋪張浪費且不必要的開支，所有這些開支都是為了增加利潤，掏空加州 民眾的錢包。

並且PG&E的出色業績與為客戶提供可靠服務不相匹配，過去幾個月來，該公司已有數十萬客戶多次意外斷電。

PG&E報告稱，與前幾年相比，其利潤增長的速度已大大放緩，並且其在將主要電力用戶接入公司電網的努力方面取得了進展。其目標都是努力使客戶帳單的上漲幅度保持緩慢，甚至實現下降。

該公司認為，隨著更多臨時費用從費率基礎中消失，PG&E的客戶將獲得更多的減免。

波普說：「3月份帳單預計還會下降，因為更多的東西將不再計入帳單。」