AI數位扒衣 蔑視女性引公憤

Grok Imagine網站主頁上的敘述 。(artlist.io/ai/models/grok-imagine)

包括xAI 的Grok 在內的「扒衣」，正在引發一場公憤浪潮，這些程式讓男性把周圍女子的衣服「數位扒光」取樂。

聖荷西信使報報導，尖端AI技術允許男孩和男性在未經同意的情況下，對女孩和女性進行數位化「脫衣」，這使得長期以來被批評對女性不友好的男性主導矽谷再次成為輿論焦點。

先前xAI 的Grok聊天機器人引發了全球公憤，而Google和蘋果也允許數十款「裸體化」上架各自的應用程式商店。根據英國反數位仇恨中心的報告，Grok是一款獨立應用程式，同時也是馬斯克 社群媒體平台 X 的功能。自去年 12 月其影像編輯功能發布以來，短短 11 天內就產生了 300 萬張性暗示圖片。

用戶將圖片中的真實女性以及逾兩萬名疑似兒童進行數位化脫衣，並將許多圖片處理成性暗示姿勢。馬斯克對此不屑一顧，轉發了一張AI生成的「烤麵包機穿比基尼」的圖片，並稱自己「笑得停不下來」。

「這些描繪女性和兒童裸體及性暗示場景的素材已被用於在網路上騷擾他人，」加州檢察長邦塔辦公室上個月在一份新聞稿中表示，並宣布將對Grok公司生成的圖像是否違反任何法律展開調查。

上月底，致力於監督大型科技公司問責制的科技透明度項目（Tech Transparency Project）發布報告稱，他們在谷歌應用商店和蘋果應用商店中各發現了55款和47款應用程序，可以在未經女性同意的情況下修改她們的真實照片，使她們完全或部分裸露，或穿著比基尼等暴露的服裝。

科技透明度計畫指出的這些提供「裸體化」應用程式的公司遠不如馬斯克的xAI、谷歌或蘋果那樣廣為人知，它們的總部遍布各地，從位於紅木城的DreamFace到位於中國的Bodiva都有。

許多州和地方法律都適用於人工智慧產生的圖像，禁止網路使用者發布未經同意的私密圖像，包括AI製作的、真人被脫去衣物的「深度偽造」圖像。這些法案的一項條款還要求網站和應用程式在收到有效的刪除請求後 48 小時內刪除此類圖像。

加州去年通過的621號法案，禁止未經同意的深度偽造色情內容。該法案的發起人，東灣民主黨眾議員鮑爾-卡漢(Rebecca Bauer-Kahan)告訴媒體，該法案的起草正是為了防止Grok正在製作的那種內容。