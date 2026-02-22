柏克萊奇香檔案館 引爆感官記憶

阿夫特爾奇香檔案館（Aftel Archive of Curious Scents）的入口。(谷歌地圖)

隱藏在柏克萊 住宅區裡的一家奇異氣味博物館，能引發參觀者強烈感官與情緒反應，到此一遊必然終身難忘。

SFGATE報導，當你沿著柏克萊市一處毫不起眼的住宅車道走進阿夫特爾奇香檔案館（Aftel Archive of Curious Scents）時，首先映入眼簾的是一個鯨魚糞便的展示區。這種物質在香氛界被稱為「龍涎香」（ambergris），它形成於抹香鯨的消化道內，有時還包含魷魚（squid）和墨魚（cuttlefish）的喙——魷魚和墨魚是抹香鯨的主要食物來源之一。展出的龍涎香已有50年歷史，與一些百年歷史的龍涎香油（ambergris oil）並排陳列。

這是調香師曼迪阿夫特爾 (Mandy Aftel) 最愛的氣味。「我愛龍涎香。首先，它帶有琥珀的香氣。這是一種溫暖、濃鬱、柔和的氣味，有點像香醋，但又沒有醋味，是一種溫暖而深沉的、略帶甜味的香氣，」她說。 「但對我來說，它還有一種閃光感，如果氣味也能像閃光眼影一樣閃閃發光的話。」她說，在香水中使用龍涎香，就像在菜餚中加鹽一樣，它能讓其他味道更加突出。

現年77歲的阿夫特爾從事天然香水製作已有30年。在此之前，她曾擔任藝術家和作家的心理治療師，同時也是一位作家，撰寫了滾石樂隊吉他手布萊恩瓊斯（Brian Jones）的口述歷史。幾十年前，她透過研究古籍，一頭鑽進了與氣味相關的文化儀式的世界；博物館展出的一些古籍甚至可以追溯到幾百年前。

她的研究成果最終匯集成書，於2001年出版，書名為「精華素與煉金術」（Essence and Alchemy）。書中融合了煉金術和香氛的歷史，並加入了一些魔法和神話元素。該書已被翻譯成十幾種語言。

這座博物館只在周六開放，每位參觀者支付28美元的門票後，都會獲贈一份小禮包。禮包裡包括一個紙質香氛錐，用來罩住裝有香氛的小瓶以增強氣味；一小團羊毛，用來清潔嗅覺；三條浸泡過香氛的紙條，可以帶回家；一副用於翻閱書籍的白手套；以及一個N95口罩。阿夫特爾說，博物館每週接待來自各行各業的60位參觀者，他們常常會對各種氣味產生強烈的感官與情緒反應。

「他們經常會情不自禁地哭起來，」阿夫特爾說。 「他們會說，「這是我媽媽做的飯菜，這是我舅舅家的味道，這是我上學的路上聞過的。」該館的地址是：1518 Walnut St, Berkeley, CA 94709。