我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

柏克萊奇香檔案館 引爆感官記憶

編譯林思牧／綜合報導
阿夫特爾奇香檔案館（Aftel Archive of Curious Scents）的入口。(谷歌地圖)
阿夫特爾奇香檔案館（Aftel Archive of Curious Scents）的入口。(谷歌地圖)

隱藏在柏克萊住宅區裡的一家奇異氣味博物館，能引發參觀者強烈感官與情緒反應，到此一遊必然終身難忘。

SFGATE報導，當你沿著柏克萊市一處毫不起眼的住宅車道走進阿夫特爾奇香檔案館（Aftel Archive of Curious Scents）時，首先映入眼簾的是一個鯨魚糞便的展示區。這種物質在香氛界被稱為「龍涎香」（ambergris），它形成於抹香鯨的消化道內，有時還包含魷魚（squid）和墨魚（cuttlefish）的喙——魷魚和墨魚是抹香鯨的主要食物來源之一。展出的龍涎香已有50年歷史，與一些百年歷史的龍涎香油（ambergris oil）並排陳列。

這是調香師曼迪阿夫特爾 (Mandy Aftel) 最愛的氣味。「我愛龍涎香。首先，它帶有琥珀的香氣。這是一種溫暖、濃鬱、柔和的氣味，有點像香醋，但又沒有醋味，是一種溫暖而深沉的、略帶甜味的香氣，」她說。 「但對我來說，它還有一種閃光感，如果氣味也能像閃光眼影一樣閃閃發光的話。」她說，在香水中使用龍涎香，就像在菜餚中加鹽一樣，它能讓其他味道更加突出。

現年77歲的阿夫特爾從事天然香水製作已有30年。在此之前，她曾擔任藝術家和作家的心理治療師，同時也是一位作家，撰寫了滾石樂隊吉他手布萊恩瓊斯（Brian Jones）的口述歷史。幾十年前，她透過研究古籍，一頭鑽進了與氣味相關的文化儀式的世界；博物館展出的一些古籍甚至可以追溯到幾百年前。

她的研究成果最終匯集成書，於2001年出版，書名為「精華素與煉金術」（Essence and Alchemy）。書中融合了煉金術和香氛的歷史，並加入了一些魔法和神話元素。該書已被翻譯成十幾種語言。

這座博物館只在周六開放，每位參觀者支付28美元的門票後，都會獲贈一份小禮包。禮包裡包括一個紙質香氛錐，用來罩住裝有香氛的小瓶以增強氣味；一小團羊毛，用來清潔嗅覺；三條浸泡過香氛的紙條，可以帶回家；一副用於翻閱書籍的白手套；以及一個N95口罩。阿夫特爾說，博物館每週接待來自各行各業的60位參觀者，他們常常會對各種氣味產生強烈的感官與情緒反應。

「他們經常會情不自禁地哭起來，」阿夫特爾說。 「他們會說，「這是我媽媽做的飯菜，這是我舅舅家的味道，這是我上學的路上聞過的。」該館的地址是：1518 Walnut St, Berkeley, CA 94709。

世報陪您半世紀

柏克萊

上一則

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

下一則

AI數位扒衣 蔑視女性引公憤

延伸閱讀

「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越

「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越
閒話博物館和個人捐獻

閒話博物館和個人捐獻
柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力

柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力
18歲大兒子被指「隱形人」 白百何罕曬正面合照

18歲大兒子被指「隱形人」 白百何罕曬正面合照
首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我