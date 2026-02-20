ACoM簡報會…聚焦艾普斯坦、性販運制度漏洞 倖存者揭黑幕

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
未成年性販運倖存者Courtney Litvak表示，販運並非單一暴力事件，而是結合情感操控、經濟依附與心理控制的長期過程。(截圖自ACoM會議)
未成年性販運倖存者Courtney Litvak表示，販運並非單一暴力事件，而是結合情感操控、經濟依附與心理控制的長期過程。(截圖自ACoM會議)

在司法部近日陸續公布已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案約350萬份相關文件，引發全美對權力結構、性剝削與司法責任再度討論之際，美國社群媒體（ACoM）近日舉行線上簡報會，邀請法律學者、反販運倡議者與性販運倖存者，共同探討文件公開後所凸顯的制度缺失，以及當前美國人口販運案件在執法與司法層面的挑戰。

本次簡報會與會者包括性販運倖存者利瓦克(Courtney Litvak)、反販運組織No Trafficking Zone共同創辦人阿魯托(Jacquelyn Aluotto)、「倖存者正義中心」（Survivor Justice Center）執行長麥唐納(Carmen McDonald)，以及喬治城大學（Georgetown University）憲法與全球衛生政策教授古德溫(Michele Goodwin)。與會者從個人經歷、產業結構、法律制度與歷史脈絡等不同層面，分析人口販運問題的複雜性。

會中，利瓦克分享自己17歲在高中期間遭遇性販運的經歷。她表示，當時原本正規畫升學與未來，卻在校內活動後遭年長男子下藥與性侵，之後近三年間被帶往多州，陷入販運網絡。她指出，儘管法律規定未成年人口販運案件無須證明強迫或脅迫即可構成犯罪，但在實務上，受害人往往需面對反覆盤問與質疑。她形容，販運並非單一暴力事件，而是結合情感操控、經濟依附與心理控制的長期過程，使受害人逐步被孤立，甚至相信「沒有人會相信妳」。

阿魯托則指出，全球人口販運產業年產值估計高達2450億美元，屬於高獲利卻風險偏低的犯罪型態。她分析，目前存在多種「市場模式」，包括街頭性剝削、透過模特兒產業與簽證制度進行的跨國販運，以及校園內針對未成年人的性販運。她表示，販運者常利用青少年在校園中的社交網絡進行「同儕招募」，並以金錢回饋作為誘因；網路平台的普及，也進一步降低招募與操控門檻。

麥唐納強調，人口販運並非僅存在於跨國權貴網絡，「很多販運者其實是社區中的普通人」。她指出，當加害者握有社會資本與法律資源時，甚至可能反過來利用司法制度對受害人施壓。例如，受害人在販運過程中被迫從事非法行為而留下前科，日後在求職、租屋與子女監護權上均面臨制度性障礙。對於移民身分者而言，語言隔閡與對移民執法的恐懼，更進一步降低報案意願。

古德溫則從歷史與憲法角度分析，指出美國法律體系長期存在對性侵受害者的制度性壓制。她提到，婚內強姦在美國歷史上曾屬合法，顯示對女性身體自主權的保障並非自始即完善。她也質疑，此次公開的艾普斯坦案文件僅為全部檔案的一部分，卻曝光部分受害者姓名與影像，恐對其隱私與尊嚴造成二次傷害。

專家指出，全美人口販運案件中，最終成功定罪比例不到1%，從報案、起訴到審判各環節均存在重重障礙。與會者呼籲，除加強立法與執法外，更應完善對倖存者的法律支援與社會服務體系，避免制度漏洞使加害者持續獲利、受害者持續承擔代價。

艾普斯坦 移民 升學

