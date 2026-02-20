El Camino Health心理健康講座╱「怎麼不被捲到？」 人生應走自己的路

高度競爭、充滿比較的環境中，人們很容易不知不覺被「捲」進他人的期待、社會的標準，甚至迷失了自己。El Camino Health旗下的「華人 健康促進計畫」（Chinese Health Initiative, CHI）推出「周三午餐漫談：怎麼不被捲到？」心理講座，希望鼓勵民眾在人生不同階段找回自己的步調，將從人生的不同階段出發，如何看見浪潮，卻不被捲走；如何走自己的路，而不是活成別人的期待。

情緒調適與心理健康 維護是現代人必修的重要課題。本系列由臨床心理師李偉倩博士主持，透過午餐時間線上聊天室，與參與者一起討論心理與情緒管理的日常挑戰。李偉倩將結合真實生活案例、互動討論，以及「安心指南」實用觀點，協助民眾在不同人生階段中，重新看見自己的需求、界線與方向。

「周三午餐漫談：怎麼不被捲到？」系列共三場，從人生初期、中期到成熟期，逐步探討在不同階段中常見的心理壓力與比較文化，並提供具體的自我照顧策略。

第一場2月25日登場，以人生初期、在學中或剛踏入社會為主。對剛踏入大學、職場或人生起跑線的年輕人而言，「別人都在做什麼」往往成為無形的壓力來源。名校、熱門科系、名公司、快速成功，是否真的是人生的唯一答案？本場將帶領參與者思考如何在比較與期待中不迷失自己，如何建立屬於自己的節奏與價值感，以及如何在焦慮與不確定中開始自我照顧。

第二場3月11日推出，以人生中期、職涯發展、家庭與責任並行為主。人生中期往往是責任最重、角色最多的階段，事業、家庭與社會期待交織，讓許多人感到被捲入更多比較：孩子、收入、成就、角色表現，樣樣都在被評比。本場將聚焦如何設立健康界線、如何在「應該」與「想要」之間做出選擇，以及如何在忙碌與壓力中重新找回內在平衡。

第三場3月25日登場，以年長期、人生成熟期和重新定義方向為主。當人生走向成熟期，看似什麼都有了，卻也可能面臨新的焦慮：孩子的未來、身體變化、角色轉換，以及「我還剩下什麼是為自己而活？」本場將探討如何在放下與轉變中照顧情緒、如何以「減法」而非比較活出自在，以及如何在人生不同階段持續與自己同行。

李偉倩於普度大學取得心理諮商博士學位，並在史丹福大學 完成博士後研究，是美國認證臨床心理師，曾任教於聖荷西州大，擁有豐富的臨床與教學經驗。系列講座皆於中午12時至12時40分網路舉行，須事先網站報名：elcaminohealth.org/chi-events，如需協助，可電洽650-988-3234。