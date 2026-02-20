聖縣地檢長羅森：削減預算恐危及公安

我的頻道

記者江碩涵╱聖荷西報導
聖塔克拉拉縣地檢長羅森於17日發表年度「辦公室現況報告」時警告，聖縣高達4.7億美元的預算赤字，將迫使檢方進行「前所未有」的人事裁減與經費削減。（美聯社）
聖塔克拉拉縣地檢長羅森於17日發表年度「辦公室現況報告」時警告，聖縣高達4.7億美元的預算赤字，將迫使檢方進行「前所未有」的人事裁減與經費削減。（美聯社）

聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）於17日發表年度「辦公室現況報告」時警告，聖縣高達4.7億美元的預算赤字，將迫使檢方進行「前所未有」的人事裁減與經費削減，恐對公共安全造成衝擊。

羅森表示，槍枝回購計畫、心理健康與毒品合作法庭、家庭暴力服務等項目，可能遭刪減或嚴重影響。他過去曾因預算問題與聖縣議會意見分歧，並在演說中質疑：「如果要為家庭暴力受害者的生命標價，在聖塔克拉拉縣值多少錢？」他強調，公共安全與司法需要資金支撐，「金錢有限，資金減少，正義也會減少，安全也將降低。」

目前削減幅度尚未確定，議會預計6月表決下個財政年度預算。本財政年檢察官辦公室淨撥款為1.85億美元，高於前一年的1.77億美元；但人力預估持續下降，將由2024年的672人減至今年的645人。

檢察官辦公室經費逾公共辯護人辦公室兩倍，公共辯護人辦公室本財政年的淨撥款為9,000萬美元，且於本月中期預算更新中再刪減10個職位。公共辯護人辦公室表示，相信議會會在艱難決策下持續投資司法體系，確保制度公平運作。

羅森列舉檢方成果，並指出，若預算大幅削減，恐難以維持。他表示，檢察官維斯克特(Rachel Westcoat)在受害者拒絕出庭情況下仍成功定罪；性侵專責團隊去年進行42次陪審團審判，定罪率逾九成；檢方亦成功促成縣內首宗跨性別家庭暴力命案定罪，一名男子因2021年殺害24歲變裝表演者洛佩斯(Natalia Smüt Lopez)，被判15年至無期徒刑。

羅森警告，預期的削減將對所有居民的公共安全帶來具體且負面的影響。他強調，社區應冷靜評估真正的需求，「若居民無法免於犯罪威脅，公園、學校、道路與醫院都失去意義。」

