屋崙市長公務車被偷 在委利賀尋獲

編譯組／綜合報導
屋崙市長公務SUV遭竊，於委利賀市尋獲。示意圖，非內文所涉車輛 。（取自Pexels）
屋崙市長公務SUV遭竊，於委利賀市尋獲。示意圖，非內文所涉車輛 。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據屋崙警察協會（Oakland Police Officers Association）發言人援引警方初步報告稱，市長芭芭拉李（Barbara Lee）的公務SUV車輛本周遭竊，竊賊疑似從市政廳辦公室盜取車鑰匙。

屋崙警察協會發言人辛格（Sam Singer）表示，這輛福特遠征（Ford Expedition）SUV後來在北灣委利賀（Vallejo）被找回。另兩名知情人士證實了盜竊細節。

初步報告稱芭芭拉李的辦公室門鎖有被撬痕跡，調查人員認為鑰匙是在周一（16日）總統日（Presidents' Day）假期被盜的。據兩名消息人士透露，官員次日才發現車輛失蹤。

辛格及另一位知情人士稱，調查此案的屋崙警方尚未實施逮捕，但已鎖定嫌疑人並簽發逮捕令。

一位因未獲授權公開討論事件而要求匿名的消息人士稱，嫌疑人部分通過市政廳監控錄像被鎖定，該車輛駛離市政廳停車場後被追蹤至委利賀市。

據一位知情人士透露，通往停車場的門處於解鎖狀態，無需鑰匙卡即可通行。該通道直通停車場，當車輛駛近時，停車場大門會自動開啟。

紀事報採訪對象均依據該報信息來源政策獲准匿名。

屋崙警方在郵件聲明中證實，該部門正在調查市政廳公車失竊案，並指出車輛周二（17日）報失後「數小時內」即被追回。

「對於此類刑事案件，屋崙警方正全力調查，現階段不便透露更多細節，」芭芭拉李在聲明中表示。「無論居民、市政員工還是市長，屋崙市民都不應擔憂愛車被盜。公共安全是全城首要任務。」

