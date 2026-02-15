66歲俄籍保母上工前被ICE扣押 律師奔走促聯邦法官介入半天獲釋

一名66歲的保母上周五在其雇主位於舊金山的住所外被移民及海關執法局（ICE）人員扣押。經過律師努力，最終促使聯邦法官介入，保姆於12小時後獲釋。示意圖。(美聯社)

一名66歲的保母上周五上午在其雇主位於舊金山 的住所外，被移民 及海關執法局（ICE ）人員扣押。據其律師稱，經過律師的不懈努力，最終促使聯邦法官介入，保母於12小時後獲釋。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，其律師沙米耶（Ghassan Shamieh）稱，這名女子原籍俄羅斯，事發時她正駕車前往位於鑽石高地（Diamond Heights）的雇主家上班，途中被幾輛沒有標記的車輛跟蹤。沙米耶表示，保母停車後，五名執法人員（有些人戴著面罩）下車盤問她。

「她當時非常害怕，」沙米耶說，「她不知道這些人是誰。」

保母的雇主試圖介入，並要求這些人表明身分，以及是否持有逮捕令。沙米耶說，他們既沒有回應，也沒有表明自己是聯邦探員，而是給這名女子戴上手銬並將其拘留。周六上午，移民及海關執法局官員未能立即對此事發表評論。

沙米耶拒絕透露這名女子的身分，但他表示，她是俄羅斯人，十多年前持簽證來到美國，擁有有效的工作許可，也沒有犯罪紀錄。沙米耶說，她的簽證已經過期，但她正在等待與她身分相關的移民聽證會，並希望獲得綠卡。

「這簡直莫名其妙，」他說。 「我們根本不知道她被拘留的理由。她一直遵守著我們的移民法程序。」

沙米耶當時正在醫院照顧幾個小時前剛生下第三個孩子的妻子，他派同事魯斯頓(Kate Ruston)前往位於舊金山移民法庭。

魯斯頓在那裡試圖與這名保母見面，但沒有成功。沙米耶表示，ICE官員不允許她與這名女子見面，並就該女子的下落以及魯斯頓是否能夠與她見面提供了前後矛盾的信息。

沙米耶和魯斯頓向聯邦法院提交了人身保護令申請和臨時限制令，主要論點是ICE侵犯了這名保母的正當程序權利，她應該被釋放。

沙米耶說：「移民局強迫我們提交人身保護令申請。他們拒絕提供任何信息，也拒絕讓我們與她交談。」

這名保母被拘留一事立即在舊金山移民群體中引發了恐慌，羅偉市長也做出了回應。他在社群媒體上向居民保證，市警並未參與此事，根據該市的庇護政策，他們不會協助聯邦民事移民執法。

「我們的政策讓我們的社區更安全，並建立與執法部門的信任，」羅偉說。 「每個人都應該感到安全，可以舉報犯罪、尋求幫助或獲得服務，無論其移民身分如何。」