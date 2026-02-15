我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

66歲俄籍保母上工前被ICE扣押 律師奔走促聯邦法官介入半天獲釋

舊金山訊
一名66歲的保母上周五在其雇主位於舊金山的住所外被移民及海關執法局（ICE）人員扣押。經過律師努力，最終促使聯邦法官介入，保姆於12小時後獲釋。示意圖。(美聯社)
一名66歲的保母上周五在其雇主位於舊金山的住所外被移民及海關執法局（ICE）人員扣押。經過律師努力，最終促使聯邦法官介入，保姆於12小時後獲釋。示意圖。(美聯社)

一名66歲的保母上周五上午在其雇主位於舊金山的住所外，被移民及海關執法局（ICE）人員扣押。據其律師稱，經過律師的不懈努力，最終促使聯邦法官介入，保母於12小時後獲釋。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，其律師沙米耶（Ghassan Shamieh）稱，這名女子原籍俄羅斯，事發時她正駕車前往位於鑽石高地（Diamond Heights）的雇主家上班，途中被幾輛沒有標記的車輛跟蹤。沙米耶表示，保母停車後，五名執法人員（有些人戴著面罩）下車盤問她。

「她當時非常害怕，」沙米耶說，「她不知道這些人是誰。」

保母的雇主試圖介入，並要求這些人表明身分，以及是否持有逮捕令。沙米耶說，他們既沒有回應，也沒有表明自己是聯邦探員，而是給這名女子戴上手銬並將其拘留。周六上午，移民及海關執法局官員未能立即對此事發表評論。

沙米耶拒絕透露這名女子的身分，但他表示，她是俄羅斯人，十多年前持簽證來到美國，擁有有效的工作許可，也沒有犯罪紀錄。沙米耶說，她的簽證已經過期，但她正在等待與她身分相關的移民聽證會，並希望獲得綠卡。

「這簡直莫名其妙，」他說。 「我們根本不知道她被拘留的理由。她一直遵守著我們的移民法程序。」

沙米耶當時正在醫院照顧幾個小時前剛生下第三個孩子的妻子，他派同事魯斯頓(Kate Ruston)前往位於舊金山移民法庭。

魯斯頓在那裡試圖與這名保母見面，但沒有成功。沙米耶表示，ICE官員不允許她與這名女子見面，並就該女子的下落以及魯斯頓是否能夠與她見面提供了前後矛盾的信息。

沙米耶和魯斯頓向聯邦法院提交了人身保護令申請和臨時限制令，主要論點是ICE侵犯了這名保母的正當程序權利，她應該被釋放。

沙米耶說：「移民局強迫我們提交人身保護令申請。他們拒絕提供任何信息，也拒絕讓我們與她交談。」

這名保母被拘留一事立即在舊金山移民群體中引發了恐慌，羅偉市長也做出了回應。他在社群媒體上向居民保證，市警並未參與此事，根據該市的庇護政策，他們不會協助聯邦民事移民執法。

「我們的政策讓我們的社區更安全，並建立與執法部門的信任，」羅偉說。 「每個人都應該感到安全，可以舉報犯罪、尋求幫助或獲得服務，無論其移民身分如何。」

世報陪您半世紀

移民 舊金山 ICE

上一則

女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

下一則

南灣官員慶祝超級盃成功 描繪體育盛事未來

延伸閱讀

達協議 停課歇 金山公校2/18日復課

達協議 停課歇 金山公校2/18日復課
羅偉赴中領館賀新春 觀機器人舞獅驚嘆

羅偉赴中領館賀新春 觀機器人舞獅驚嘆
加速復甦 聯合廣場免費活動持續至2027

加速復甦 聯合廣場免費活動持續至2027
羅偉促成舊金山學校重開 18日返校

羅偉促成舊金山學校重開 18日返校
舊金山市長羅偉「家庭分區」住房計畫 遭正反兩方夾擊

舊金山市長羅偉「家庭分區」住房計畫 遭正反兩方夾擊

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了