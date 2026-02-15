金山學區與工會達成1.83億協議 財務困境或更嚴峻

舊金山學區總監史瑞慶表示，這是該學區歷史上首次為所有教師家庭提供全額醫療保健。(學區官方網站)

舊金山學區 教師罷工 結束， 學區和工會達成價值1億8300萬美元的初步協議。

舊金山紀事報報導，雙方已達成了一項為期兩年的合同，旨在提高教師的薪資和醫療福利。這項合約需要雙方做出妥協，但也可能意味著來年將面臨裁員和進一步的預算削減。

雙方的代表指出，這項暫定協議將使教師在兩年內獲得相當於6%的加薪--包括今年和明年各2%的加薪，以及每年額外增加兩天用於培訓（包括如何應對聯邦移民執法）的加薪，相當於每年額外加薪1%。

該協議還包括從2027年1月1日起由凱瑟醫療集團全額資助的家庭醫療保健，學區將從2026年7月1日起承擔50%的費用。工會同意暫停帶薪休假以幫助支付初期費用。學區總監史瑞慶（Dr. Maria Su）表示，這是該學區歷史上首次為所有教師家庭提供全額醫療保健。

然而，其他學區員工沒有資格獲得全額家庭醫療保險。他們中的大多數人目前與教育工作者享有相同的費用，約為每月1500美元。該協議未能達到工會最初要求的9%的加薪幅度，也沒有對特殊教育教師的工作量進行重大調整，而這些調整將額外花費超過5000萬美元。

學區官員表示，教室將於18日重新開放。這項暫定協議仍需獲得學區董事會和教師工會多數投票成員的批准。該協議還包括為教師助理（或稱助教）以及保安助理提供為期兩年的9%加薪。專業助教還將額外獲得5%的加薪。

然而，13日上午達成的結果中，最大的懸而未決的問題是：在削減了今年1.14億美元的預算後，學區在即將到來的學年將面臨超過3000萬美元的赤字，那麼要如何支付這項協議的費用呢？雖然該學區累積了約4億美元的巨額剩餘資金，但其中大部分資金的使用都受到限制。即便部分資金用於支付合約費用，一旦用完，學區也必須另尋資金來支付加薪、醫療保健和其他新增的月度帳單。

此外，由於學區獲得的州政府撥款是根據學生每日出勤率計算的，因此學區官員還將計算罷工五天造成的州政府撥款損失，估計每天的損失在700萬至1000萬美元之間。