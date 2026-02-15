我的頻道

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

金山學區與工會達成1.83億協議 財務困境或更嚴峻

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山學區總監史瑞慶表示，這是該學區歷史上首次為所有教師家庭提供全額醫療保健。(學區官方網站)
舊金山學區總監史瑞慶表示，這是該學區歷史上首次為所有教師家庭提供全額醫療保健。(學區官方網站)

舊金山學區教師罷工結束， 學區和工會達成價值1億8300萬美元的初步協議。

舊金山紀事報報導，雙方已達成了一項為期兩年的合同，旨在提高教師的薪資和醫療福利。這項合約需要雙方做出妥協，但也可能意味著來年將面臨裁員和進一步的預算削減。

雙方的代表指出，這項暫定協議將使教師在兩年內獲得相當於6%的加薪--包括今年和明年各2%的加薪，以及每年額外增加兩天用於培訓（包括如何應對聯邦移民執法）的加薪，相當於每年額外加薪1%。

該協議還包括從2027年1月1日起由凱瑟醫療集團全額資助的家庭醫療保健，學區將從2026年7月1日起承擔50%的費用。工會同意暫停帶薪休假以幫助支付初期費用。學區總監史瑞慶（Dr. Maria Su）表示，這是該學區歷史上首次為所有教師家庭提供全額醫療保健。

然而，其他學區員工沒有資格獲得全額家庭醫療保險。他們中的大多數人目前與教育工作者享有相同的費用，約為每月1500美元。該協議未能達到工會最初要求的9%的加薪幅度，也沒有對特殊教育教師的工作量進行重大調整，而這些調整將額外花費超過5000萬美元。

學區官員表示，教室將於18日重新開放。這項暫定協議仍需獲得學區董事會和教師工會多數投票成員的批准。該協議還包括為教師助理（或稱助教）以及保安助理提供為期兩年的9%加薪。專業助教還將額外獲得5%的加薪。

然而，13日上午達成的結果中，最大的懸而未決的問題是：在削減了今年1.14億美元的預算後，學區在即將到來的學年將面臨超過3000萬美元的赤字，那麼要如何支付這項協議的費用呢？雖然該學區累積了約4億美元的巨額剩餘資金，但其中大部分資金的使用都受到限制。即便部分資金用於支付合約費用，一旦用完，學區也必須另尋資金來支付加薪、醫療保健和其他新增的月度帳單。

此外，由於學區獲得的州政府撥款是根據學生每日出勤率計算的，因此學區官員還將計算罷工五天造成的州政府撥款損失，估計每天的損失在700萬至1000萬美元之間。

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

