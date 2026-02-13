Waymo第6代Driver系統 可應付惡劣天候

Waymo 的奧海（Ojai）自駕計程車隊將率先採用第六代Driver系統。（waymo.com）

Waymo 自駕計程車將有技術升級，很快這些智慧車輛在雨雪中可以「看得更清楚」。

舊金山 紀事報報導，Waymo推出了新技術升級，旨在幫助其自駕車 應對惡劣的路況，包括雪地。Waymo工程副總裁杰雅昌德蘭（Satish Jeyachandran）指出，第六代Driver系統配備了高解析度視覺感測器，能夠捕捉周圍環境的精密細節，使車輛能夠在雨、雪和冰等惡劣天氣下「看清」路況。該視覺系統配備了1700萬像素的成像器，能夠幫助每輛無人駕駛計程車識別路上的自行車，或在漆黑的夜晚準備過馬路的行人。

此外，Waymo還提升了雷射雷達感測器的偵測範圍和清晰度，使自駕車能夠獲得周圍環境的三維影像。隨著自駕產業雷射雷達成本的下降，這些改進也隨之而來。雷達晶片組的價格降低，使得Waymo能夠製造出更靈敏的設備來探測其他移動物體。

工程師將在Waymo的奧海（Ojai）自駕計程車隊中首次應用這套增強功能。這些方方正正的電動廂型車（van）專為自動駕駛而設計，其方向盤未來可能會被移除。最終，Waymo還計畫將第六代硬體和人工智慧技術應用於現代品牌（Hyundai）Ioniq車隊。在舊金山隨處可見的捷豹I-Pace轎車將繼續使用第五代駕駛系統。

杰雅昌德蘭將第六代駕駛系統描述為「在十多個主要城市的核心區域以及不斷擴展的高速公路網絡中，近2億哩的完全自駕路程」的成果。他指出，儘管面臨來自Zoox和其他自駕服務供應商日益激烈的競爭，Waymo仍然是唯一一家以如此大規模營運的公司。

Waymo正以驚人的速度擴張，在半島高速公路上提供客運服務，並將旅客送往灣區兩大機場。去年秋天，Waymo獲得了加州車輛管理局的批准，將其營運範圍擴大到納巴酒鄉的品酒室、沙加緬度的街道以及洛杉磯和聖地牙哥的郊區。鑑於第六代自動駕駛系統能夠應對雪地，Waymo可能很快就會將目光投向太浩湖和其他山區目的地。與此同時，Waymo位於鳳凰城的自駕汽車工廠的工作人員正準備「每年生產數萬輛汽車」。