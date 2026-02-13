PermitSF線上平台 金山小商家申請許可「少跑一趟、少等一天」

新政落地，舊金山小商家申請執照更簡單。（記者李怡╱攝影）

對許多華裔 小商業主來說，「申請許可」往往是創業或翻修過程中最頭痛的一步，因文件多、部門雜、流程不清楚，還得抽時間到市政廳排隊。12日，市長羅偉（Daniel Lurie）宣布啟動全新的PermitSF線上平台，強調讓許可申請「更快、更透明、更可預期」，對正準備裝修、換招牌、或加裝設備的華裔商家而言，是一項值得關注的重大變化。

新平台上線後，部分常見許可可完全在線上完成，包括更換門窗、外牆板材，以及消防警報、灑水系統等消防設備申請。申請人不必再親自前往Permit Center，也無須列印厚厚一疊圖說文件，只需登入系統即可上傳資料、查詢進度、與審查人員溝通，並完成線上繳費。

對於在華埠 、日落區或列治文區經營餐館、零售店、美甲店或補習班的業主來說，這意味著不必再因排隊請假或暫停營業，可以在店內或家中完成大部分程序，節省時間與人力成本。

許多華裔社區每年舉辦街區節慶、文化市集或慈善活動，過去常因不清楚要向哪些部門申請許可而來回奔波。PermitSF也新增「特別活動」入口，主辦方只需填寫基本活動資訊，系統就會提供客製化指引，說明需要哪些部門批准。市府表示，這是朝向整合多部門審批的重要一步。

PermitSF改革推動一年來，市府已提出20項條例修訂，包括放寬住戶修繕自家庭院、允許商家更方便設置戶外咖啡 桌、或自行粉刷店面名稱等常識性調整。對不少華裔小店而言，這些改變看似細微，卻直接影響日常經營彈性與成本。

市府也計畫整合建築檢查局、規畫局與許可中心，讓申請流程更具責任歸屬與效率。未來將逐步把更多類型的許可納入線上系統，包括住宅翻修與商業招牌申請，最終目標是建立全面數位化的市政許可體系。

對正在考慮裝修或升級設備的業主來說，可以先做三件事：第一盤點自己近期是否有更換門窗、消防設備或外牆翻修的計畫，這些已可線上申請。再是提前準備好基本圖說與承包商資訊，方便上傳。還應留意市府後續公告，未來更多商業相關許可將逐步納入系統。

市府同時強調，若不熟悉電腦操作，仍可前往Permit Center取得現場協助，或透過工作人員獲得技術支援。

在舊金山經濟復甦的關鍵時刻，許可流程是否順暢，直接影響小商家的開業速度與營運成本。對華裔社區而言，這套新系統落實後，意味著「少跑一趟、少等一天」的便利。