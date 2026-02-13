我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

PermitSF線上平台 金山小商家申請許可「少跑一趟、少等一天」

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新政落地，舊金山小商家申請執照更簡單。（記者李怡╱攝影）
新政落地，舊金山小商家申請執照更簡單。（記者李怡╱攝影）

世界日報 陪您半世紀

對許多華裔小商業主來說，「申請許可」往往是創業或翻修過程中最頭痛的一步，因文件多、部門雜、流程不清楚，還得抽時間到市政廳排隊。12日，市長羅偉（Daniel Lurie）宣布啟動全新的PermitSF線上平台，強調讓許可申請「更快、更透明、更可預期」，對正準備裝修、換招牌、或加裝設備的華裔商家而言，是一項值得關注的重大變化。

新平台上線後，部分常見許可可完全在線上完成，包括更換門窗、外牆板材，以及消防警報、灑水系統等消防設備申請。申請人不必再親自前往Permit Center，也無須列印厚厚一疊圖說文件，只需登入系統即可上傳資料、查詢進度、與審查人員溝通，並完成線上繳費。

對於在華埠、日落區或列治文區經營餐館、零售店、美甲店或補習班的業主來說，這意味著不必再因排隊請假或暫停營業，可以在店內或家中完成大部分程序，節省時間與人力成本。

許多華裔社區每年舉辦街區節慶、文化市集或慈善活動，過去常因不清楚要向哪些部門申請許可而來回奔波。PermitSF也新增「特別活動」入口，主辦方只需填寫基本活動資訊，系統就會提供客製化指引，說明需要哪些部門批准。市府表示，這是朝向整合多部門審批的重要一步。

PermitSF改革推動一年來，市府已提出20項條例修訂，包括放寬住戶修繕自家庭院、允許商家更方便設置戶外咖啡桌、或自行粉刷店面名稱等常識性調整。對不少華裔小店而言，這些改變看似細微，卻直接影響日常經營彈性與成本。

市府也計畫整合建築檢查局、規畫局與許可中心，讓申請流程更具責任歸屬與效率。未來將逐步把更多類型的許可納入線上系統，包括住宅翻修與商業招牌申請，最終目標是建立全面數位化的市政許可體系。

對正在考慮裝修或升級設備的業主來說，可以先做三件事：第一盤點自己近期是否有更換門窗、消防設備或外牆翻修的計畫，這些已可線上申請。再是提前準備好基本圖說與承包商資訊，方便上傳。還應留意市府後續公告，未來更多商業相關許可將逐步納入系統。

市府同時強調，若不熟悉電腦操作，仍可前往Permit Center取得現場協助，或透過工作人員獲得技術支援。

在舊金山經濟復甦的關鍵時刻，許可流程是否順暢，直接影響小商家的開業速度與營運成本。對華裔社區而言，這套新系統落實後，意味著「少跑一趟、少等一天」的便利。

華裔 華埠 咖啡

上一則

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

下一則

PG&E金山大停電 議員開公聽會究責

延伸閱讀

舊金山教師大罷工持續 5萬學生停課 復課時間未定

舊金山教師大罷工持續 5萬學生停課 復課時間未定
舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議

舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議
羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因