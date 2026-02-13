我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

舊金山市長羅偉「家庭分區」住房計畫 遭正反兩方夾擊

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長羅偉力推的「家庭分區」（Family Zoning）住房計畫，遭住房正反兩方的雙重法律起訴。（記者王子涵╱攝影）
市長羅偉力推的「家庭分區」（Family Zoning）住房計畫，遭住房正反兩方的雙重法律起訴。（記者王子涵╱攝影）

世界日報 陪您半世紀

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）力推的「家庭分區」（Family Zoning）住房計畫，再度遭遇法律挑戰。該計畫在兩個月內面臨第二起訴訟，這次提告的竟是長期倡議加速地產開發的陣營，凸顯舊金山住房改革在政治光譜兩端同時承壓。

新訴訟預計周四向舊金山高等法院提出，由California Housing Defense Fund主導，並獲YIMBY Law與Californians for Homeownership支持。相關團體主張，市府通過的重畫方案未能履行「住房元素法」（Housing Element）所作承諾，恐不足以達成州府要求的住房目標。

根據州規定，舊金山須在2031年前規畫並核准8萬2000戶新住宅，目前進度嚴重落後。市府表示，「家庭分區」計畫將全市約60%土地重新調整用途，可在原有約5萬8000戶容量基礎上，額外增加3萬6000戶潛在住房。然而市府審計長辦公室估算，未來20年實際新增單位可能僅約8500至1萬4600戶，與官方預測存在明顯落差。

YIMBY陣營指出，該計畫設計區域密度獎勵制度，鼓勵開發商興建更多住房，但若採用該制度，則無法再適用州法提供的密度獎勵與快速審批條款，包括SB35與AB2011等。這些州法過去允許突破地方高度限制、加快審查流程。訴狀認為，城市無權排除州法適用，且計畫未真正提高多數地塊的基礎容積與高度。

YIMBY Action另指出，在受影響地塊中，約92%未增加原有分區高度。以Marina區一處Safeway重建案為例，開發商去年透過州密度獎勵法提出25層、近800戶的混合用途計畫；若改採「家庭分區」方案，將受地方高度限制約束。

事實上，羅偉的住房改革早已遭反對建房陣營的質疑。上月，部分社區團體提告，指新分區計畫放寬開發限制、缺乏充分環境審查，要求暫停實施並補做影響評估。兩起立場相反的訴訟，使市府處於左右夾擊。

羅偉的發言人魯瓦克（Charles Lutvak）表示：「隨著住房成本持續上升，『家庭分區』計畫將有助確保下一代舊金山人仍能在這座城市撫養子女。」他同時強調：「但我們的政府不會把主動權交給沙加緬度的州府，我們會在符合州法要求的同時，保護社區與城市獨特之處。」

支持該計畫的市議員梅義加（Myrna Melgar）則形容近月兩起訴訟「站不住腳」。針對YIMBY陣營的指控，梅義加表示：「沒有人被強迫使用地方方案。他們的意思只是地方獎勵不足，但那並非法律論點。如果州政府認定我們的地方方案符合法規，那它就是合規的。開發商可以自行選擇適用地方方案或州方案，而我們也看到，有時州方案確實更有利。」

州政府去年曾對該計畫草案給予初步核可，但提醒若有重大變更，可能影響批准。此次訴訟要求法院撤銷部分分區條文，並命市府修訂以符合法規。

舊金山 羅偉

上一則

Waymo第6代Driver系統 可應付惡劣天候

下一則

PermitSF線上平台 金山小商家申請許可「少跑一趟、少等一天」

延伸閱讀

舊金山教師大罷工持續 5萬學生停課 復課時間未定

舊金山教師大罷工持續 5萬學生停課 復課時間未定
舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議

舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議
羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因