舊金山市長羅偉「家庭分區」住房計畫 遭正反兩方夾擊

市長羅偉力推的「家庭分區」（Family Zoning）住房計畫，遭住房正反兩方的雙重法律起訴。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）力推的「家庭分區」（Family Zoning）住房計畫，再度遭遇法律挑戰。該計畫在兩個月內面臨第二起訴訟，這次提告的竟是長期倡議加速地產開發的陣營，凸顯舊金山住房改革在政治光譜兩端同時承壓。

新訴訟預計周四向舊金山高等法院提出，由California Housing Defense Fund主導，並獲YIMBY Law與Californians for Homeownership支持。相關團體主張，市府通過的重畫方案未能履行「住房元素法」（Housing Element）所作承諾，恐不足以達成州府要求的住房目標。

根據州規定，舊金山須在2031年前規畫並核准8萬2000戶新住宅，目前進度嚴重落後。市府表示，「家庭分區」計畫將全市約60%土地重新調整用途，可在原有約5萬8000戶容量基礎上，額外增加3萬6000戶潛在住房。然而市府審計長辦公室估算，未來20年實際新增單位可能僅約8500至1萬4600戶，與官方預測存在明顯落差。

YIMBY陣營指出，該計畫設計區域密度獎勵制度，鼓勵開發商興建更多住房，但若採用該制度，則無法再適用州法提供的密度獎勵與快速審批條款，包括SB35與AB2011等。這些州法過去允許突破地方高度限制、加快審查流程。訴狀認為，城市無權排除州法適用，且計畫未真正提高多數地塊的基礎容積與高度。

YIMBY Action另指出，在受影響地塊中，約92%未增加原有分區高度。以Marina區一處Safeway重建案為例，開發商去年透過州密度獎勵法提出25層、近800戶的混合用途計畫；若改採「家庭分區」方案，將受地方高度限制約束。

事實上，羅偉的住房改革早已遭反對建房陣營的質疑。上月，部分社區團體提告，指新分區計畫放寬開發限制、缺乏充分環境審查，要求暫停實施並補做影響評估。兩起立場相反的訴訟，使市府處於左右夾擊。

羅偉的發言人魯瓦克（Charles Lutvak）表示：「隨著住房成本持續上升，『家庭分區』計畫將有助確保下一代舊金山人仍能在這座城市撫養子女。」他同時強調：「但我們的政府不會把主動權交給沙加緬度的州府，我們會在符合州法要求的同時，保護社區與城市獨特之處。」

支持該計畫的市議員梅義加（Myrna Melgar）則形容近月兩起訴訟「站不住腳」。針對YIMBY陣營的指控，梅義加表示：「沒有人被強迫使用地方方案。他們的意思只是地方獎勵不足，但那並非法律論點。如果州政府認定我們的地方方案符合法規，那它就是合規的。開發商可以自行選擇適用地方方案或州方案，而我們也看到，有時州方案確實更有利。」

州政府去年曾對該計畫草案給予初步核可，但提醒若有重大變更，可能影響批准。此次訴訟要求法院撤銷部分分區條文，並命市府修訂以符合法規。