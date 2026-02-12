我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

情人節前夕 FBI：當心網路「浪漫詐騙」 小心財色兩失

編譯組／綜合報導
聯邦調查局表示，網路「浪漫詐騙」在情人節前後越發猖獗。（路透）
聯邦調查局表示，網路「浪漫詐騙」在情人節前後越發猖獗。（路透）

洛杉磯NBC 4電視台報導，「玫瑰是紅的，紫羅蘭是藍的；如果對方要錢，那可能也是騙人的。」在一年中最浪漫的節日來臨前夕，美國執法當局周四發出警告，呼籲大眾在使用交友網站、應用程式或社群媒體時須格外謹慎，以免遭詐騙分子利用尋求真心的渴望進行收割。

聯邦調查局（FBI）表示，網路「浪漫詐騙」（Romance Scams，又稱信用詐騙）在情人節前後愈發猖獗。詐騙者通常利用虛假身分獲取受害者的信任，其最終目的就是為了騙取錢財。

FBI指出，這類罪犯通常會透過密集的甜言蜜語和過度關心，試圖在短時間內快速建立關係。有些嫌犯甚至會主動提議結婚或計畫見面，但隨後便會以各種藉口開口要錢。此外，詐騙者常以居住海外、在異地工作為由，並編造各種藉口來規避實體見面。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）說：「浪漫詐騙對受害者的內心和銀行存款都會造成毀滅性打擊。任何在網路世界尋找愛情的民眾都應保持理性，透過瞭解風險來保護自己。」

根據FBI調查，當騙徒向受害者索要金錢時，最常見的理由是「醫療急需」或「遭遇突發意外」。受害者族群多為40歲以上的女性、喪偶或離異人士，以及身障人士。據統計，去年有超過2000人落入此類陷阱，總損失金額高達1億1200元。

為避免民眾成為下一個受害者，FBI提出了以下建議：

•執行影像反查：利用網路搜尋對方的照片與個人資料，確認其頭像、姓名或細節是否曾出現在其他地方。

•警惕「完美人設」：若對方條件好得令人難以置信，或急於要求離開交友平台轉向私下通訊，應提高警覺。

•放慢節奏：保持耐心並多方提問，不要過快投入感情或金錢。

•注意隱私：謹慎發布公開資訊。詐騙者會利用社群媒體上的細節來精準設計騙局。

•絕不輕易匯款：絕對不要匯款給僅透過網路或電話聯絡、從未見過面的人。

若不幸遭遇浪漫詐騙，受害者可向FBI網路犯罪申訴中心（IC3）提交檢舉。

詐騙 FBI 社群媒體

上一則

庫比蒂諾備受爭議40套可負擔房建案 獲准

下一則

紀念二二八 北加州台灣會館26日辦講座

延伸閱讀

女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節

女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節
控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職
華航推情人節優惠 北美出發681元起

華航推情人節優惠 北美出發681元起
NBC女主播母親失蹤案 外送員訊後獲釋 TMZ收到匿名信…

NBC女主播母親失蹤案 外送員訊後獲釋 TMZ收到匿名信…
新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺