舊金山教師大罷工 學區總監史瑞慶遭人身攻擊

編譯組／綜合報導
舊金山教師罷工由舊金山聯合教師工會(United Educators of San Francisco)發起，是舊金山近半世紀來規模最大的一次教師罷工。(United Educators of San Francisco臉書)
舊金山教師罷工由舊金山聯合教師工會(United Educators of San Francisco)發起，是舊金山近半世紀來規模最大的一次教師罷工。(United Educators of San Francisco臉書)

舊金山聯合學區進行近半個世紀以來的首次教師罷工，如今演變為人身攻擊，學區總監史瑞慶(Maria Su)面臨嚴峻考驗，遭到越來越多審視，甚至轉為人身與惡意攻擊。

「舊金山標準」報導，在經過數月激烈合約談判苦戰之後，10日已是數千名公立學校教師連續第二天罷工。標語、口號和舉牌內容，都圍繞熟悉議題：更高薪資、更好福利和充足師資人力。但許多人更直指學區總監本人。

有罷工教師舉牌寫道：「這是雨水？還是Maria Su假裝關心孩子的鱷魚眼淚？」

標語意指史瑞慶6日宣布學校停課時的情緒講話，她在討論罷課期間學生能否獲得食物和照顧時哭泣。舉牌教師認為，那裝出來的。教師們已經超過10個月沒有合約，學區總監都知曉。教師們認為，她早知道會發生罷工，之前已進行了兩次罷工投票，不能哭著假裝關心孩子，應該在罷工前回到談判桌。

抗議教師認為，那是鱷魚的眼淚，假眼淚，她正在演戲，讓她看起來像是感到難過。

其他標語則針對史瑞慶的裝扮，包括她的鞋子。一位老師舉牌，上面畫著一雙黑色高跟鞋，寫著「她的鞋子足夠我交工會費用。」(Su’s shoes could pay my union dues.)，教師工會的年會費約為1000美元。

老師們認為，考量孩子們的處境，考量老師們的處境、拿不到工資，這種表現看起來冷漠並且不負責任。孩子們不能上學，她卻穿著超過1000美元的鞋子，對著相機哭訴孩子們沒法上學、她有多傷心。

史瑞慶去年11月與學區簽訂了一份兩年合約，年薪為38萬5000美元。

史瑞慶在記者會上被問及如何回應針對她個人的批評時，強調她對教育人士的承諾。她表示，她就讀公立學校、母親是公校老師，她自己整天都和公立學校老師們在一起，知道老師們獲得公平、具競爭力且可維持生活薪資的重要。

