戶外警報停擺逾6年影響海嘯、停電應變 王兆倫促市府恢復

市議員王兆倫促市府恢復公共示警系統。（記者李怡╱攝影）

10日舉行的舊金山 市議會例會上，第四區市議員王兆倫（Alan Wong）提出一項決議案，呼籲市府儘速恢復已停用多年的「戶外公共警報系統，Outdoor Public Warning System」，並優先從沿海地區及海嘯 疏散區著手，補上這項關鍵的公共安全缺口。該系統自2019年底因網路安全疑慮停用至今，已超過六年未恢復運作。

市公共警報系統示意圖。（AI生成圖片）

王兆倫指出，恢復戶外公共警報系統的必要性，近年多起突發事件已給出明確答案。2024年12月，北加州 外海發生規模7.0地震並發布海嘯警報，但舊金山因警報系統停擺，第一線人員只能沿著海灘開車、以擴音器提醒民眾撤離。2025年12月，全市約13萬戶遭遇長時間停電，許多居民無法接收手機警報，甚至一度無法撥打911。

他強調，當停電、通訊中斷，或民眾正在戶外、熟睡時，只靠手機警報並不足以應付突發災害，「緊急應變需要的是多一層保障，而不是僥倖。」

針對系統如何恢復，這項決議案要求市府資本規畫委員會盤點可行的經費來源，包括尚未動用的地震安全與緊急應變公債資金，或其他防災相關預算；同時也呼籲緊急事務管理部門積極爭取聯邦與州政府補助，例如聯邦緊急事務署（FEMA）與加州緊急事務辦公室的相關計畫，並在經費到位後，提出明確的修復方案與時間表。

王兆倫表示，戶外公共警報系統並非要取代現有的AlertSF，而是作為補充，讓警報能在災難發生時同步觸及更多人，包括遊客、長者、無家可歸者及沒有智慧型手機的族群。他強調，「每拖延一年，風險只會更高，成本也只會更貴」，希望市府能在下一次災害發生前，儘速補齊這項早已存在的公共安全缺口，讓市民多一層保障、過得更安心。