49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛

懷特遭槍擊地點位於米慎街1799號的Dahlia’s酒吧夜店。（谷歌街景）

舊金山 警方報告指出，舊金山49人（San Francisco 49ers）防守端鋒懷特（Keion White），於周一凌晨在米慎街一間夜店內遭槍擊 受傷，事件涉及與饒舌歌手Lil Baby的爭執。警方目前尚未公布任何嫌犯身分。

警方與球隊隨後證實，懷特左腳踝中彈，於周一下午接受手術且手術順利完成。球隊表示，其傷勢不會危及其職業生涯，後續狀況將於適當時機對外更新。

警方文件顯示，相關派對自周日晚間開始，並延續至周一清晨，地點位於米慎街1799號的Dahlia’s酒吧夜店。現場一樓為公開空間，當時有多名鋼管舞者活動，懷特遭槍擊的私人派對則設於地下室。

警方轉述一名目擊證人說法指出，Lil Baby所屬的隨行人員當時在一樓活動，並試圖進入White的私人派對，雙方因此發生口角。證人表示，自己上樓尋求管理人員協助時，聽到兩聲槍響；返回地下室後，發現懷特左腿中彈倒地，但不清楚槍手是誰。

另一名派對參與者向媒體表示，未親眼目擊槍擊過程，但聽到約四聲槍響。

警方於凌晨4時06分接獲通報到場時，夜店內仍有派對進行。警方報告描述，員警進入現場時，看到多名衣著暴露的女子正在清掃散落一地的鈔票，其中部分人上身赤裸，疑似成人娛樂表演者。

警方下樓確認傷者身分為懷特時，現場人員仍陸續離開。警方詢問懷特是否能指認槍手時，報告指出他並未配合提供資訊。49人隊發言人隨後證實，懷特已送往本地醫院接受治療。

警方在現場發現9毫米與.45口徑彈殼各一枚，並調閱監視器畫面，同時發現一支被遺留的手機，正進一步調查中。

Lil Baby本名Dominique Jones，為來自亞特蘭大的葛萊美得獎饒舌歌手。活動資訊顯示，他於周日晚間在舊金山演出。其最新專輯「WHAM」去年登上告示牌榜單（Billboard）200大專輯榜首，其經紀團隊截至截稿前未回應媒體詢問。

懷特於去年10月29日由49人隊透過交易取得，球隊以2026年第六輪選秀權向新英格蘭 換回懷特，並獲得一個2026年第七輪選秀權。加盟後，包括季後賽在內，他共為舊金山出賽11場、先發兩場，累計16次擒抱、2.5次擒殺、一次撿球回攻，以及三次擒抱造成碼數損失，主要擔任防守端鋒與防守截鋒。

懷特也是過去18個月內第二名在舊金山遭槍擊的49人隊球員。外接手Ricky Pearsall於2024年8月31日遭遇搶劫未遂時胸部中彈，Pearsall因傷缺席其菜鳥球季前六場比賽，之後完全康復，並於當季出賽11場。