加州逾10萬名借款人帳戶遭停權 涉90億疫情紓困詐欺

美國中小企業管理局已停足超過10萬名加州借款人，這批涉嫌冒領的紓困貸款總額高達近90億美元。（取自SBA網頁）

福斯新聞（Fox News）報導，美國中小企業管理局（SBA）上周宣布，因涉嫌詐欺行為，已停權超過10萬名加州 借款人。據悉，這批涉嫌冒領的紓困貸款 總額高達近90億美元。

SBA局長羅夫勒（Kelly Loeffler）表示，該機構已針對與詐欺活動相關的約11萬1600名加州借款人執行停權處置。這些借款人透過疫情 期間的「薪資保護計畫」（PPP）及「經濟受損災難貸款」（EIDL）共獲取了約11萬8500筆貸款，總金額超過86億美元。

羅夫勒在聲明中直指加州政策導致守法納稅人與小企業主的利益受損，並表示：「川普政府的SBA再次採取果斷行動，在一個因『缺乏問責制度的福利政策』而滋生詐欺與濫用文化的州落實責任追究」。

羅夫勒強調：「今天宣布停權近11萬2000名涉嫌詐欺的借款人，金額達90億美元。這個驚人的數字代表了對疫情紓困計畫詐欺者最重大的打擊，也揭露了拜登政府多年來容忍的腐敗規模。」

羅夫勒提到，這並非單一事件。此前，SBA已在另一個民主黨執政州明尼蘇達展開類似行動：

•明尼蘇達州戰果：上個月已停權6900名借款人，涉及約7900筆貸款。

•涉案金額：明尼蘇達州初步清查出約4億美元的潛在詐欺貸款。

•特定犯罪：官方先前曾指出，明尼亞波利斯市有至少250萬美元的紓困資金與當地的索馬利亞裔詐欺犯罪鏈有關。

SBA局長表示，該機構正與聯邦執法部門積極合作，旨在識別詐欺美國納稅人的罪犯、追究其責任並追回遭盜取的資金。