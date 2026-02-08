高鐵穿過如滅鎮 沙夫特居民怒：建鐵路不如解乾旱

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
紐約郵報報導，對中央谷地（Central Valley）小鎮沙夫特（Shafter）的居民而言，加州州長紐森推動的高鐵（high-speed rail）計畫，已成為他們的夢魘。當地居民與商家，對州政府研擬將鐵路直接穿越古樸市中心的政策憤怒不已，不僅恐迫使在地老店與企業搬遷，更將讓納稅人承擔每英里高達2億1500萬美元的龐大成本。

當地一家雪佛蘭（Chevy）汽車經銷商總經理、31歲亨特（Cameron Hunter）表示，這家車行自1947年就由妻子的家族經營至今，近期州政府修訂的方案，意味著整個車行都會因施工而消失，「我們無處可去」。亨特還抨擊紐森，日前在鄰近城市瓦斯科（Wasco）宣傳計畫進度，「如果這真是地方認同、支持的計畫，為何不邀請任何一位沙夫特市或瓦斯科市的居民參與？」

沙夫特市2018年曾與加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）達成協議，興建一條離地約30呎的高架路線，降低對城鎮的衝擊。然而，高鐵局去年10月態度急轉彎，稱原方案造價過高，改為保留地面軌道，興建一系列高架橋與行人天橋，擴大工程的占地面積。

亨特表示，自那之後，州政府在尚未完全定案的情況下，「能拿的土地幾乎全拿了。」他說，紐森口口聲聲談透明，說這對所有人都有好處，「那就請他去跟那些直接受影響的人談談。我們一再告訴你『我們不同意』，但他們的回應是『我們不在乎，鐵路就是要這樣走』。」

位於沙夫特市中心，擁有50年歷史的「陽光鄉村花坊」（Sun Country Flowers）老闆科什曼（Amanda Kirschenmann）認為，新版本的高鐵路線將切斷顧客進出店面的動線，徹底毀掉她的事業，「我覺得這會摧毀我們這個小小的市中心，但這都是人們的生計。」

紐森一直試圖將這項動輒數十億美元計畫的關鍵細節藏在台面下。過去十年，加州高鐵局已在相關工程上花費約150億美元，但成果僅止於一座座混凝土高架橋與其他「結構物」。紐約郵報指出，在麥賽德（Merced）與貝克斯菲（Bakersfield）長達171英里的中央谷路段，過去八年竟然有58個不同的建設工程，當地民代甚至將這些結構形容為「現代版巨石陣（Stonehenge）」。

自1995年起居住在沙夫特、50歲的坎波斯（Alfred Campos）抨擊，整個計畫根本浪費錢。「如果貫穿城市的美國鐵路（Amtrak）被人潮擠爆還能理解，但現實的情況是我們根本沒看到那麼多人搭Amtrak。」他認為，州政府不如將這筆經費用於引水到當地，支援當地強大的農業產業。「我們乾旱很長一段時間什麼都沒做，現在卻有錢蓋高鐵？」

截至7日，加州高鐵局發言人並未回應紐約郵報評論，州長辦公室截稿前也並未回應。

