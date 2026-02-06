「幸運盧克」豎圍欄 威脅開槍阻擋居民去海灘

我的頻道

編譯組／綜合報導
圖為德利市附近的桑頓州立海灘。(Google Maps)
圖為德利市附近的桑頓州立海灘。(Google Maps)

聯邦檢察官日前要求法官、撤銷對詐欺犯布魯尼亞拉(Luke Brugnara)的保釋。他上月因涉嫌威脅要射殺在他自己豎起的圍欄附近民眾而被捕。圍欄位於他並不擁有的土地上，阻擋通往桑頓州立海灘(Thornton State Beach)的路程。

舊金山紀事報報導，布魯尼亞拉曾是舊金山富裕投資人，綽號「幸運盧克」(Lucky Luke)。 11年前，因一起涉及1100萬美元藝術品詐騙的聯邦案件而被定罪。根據舊金山聯邦地區法院檢察官，布魯尼亞拉目前處於保釋狀態、等待審判，他被指控參與一起持續9個月的與疫情救濟相關的詐騙案件。

檢察官表示，一對夫妻1月21日在海灘附近的圍欄邊遛狗，布魯尼亞拉走近他們威脅說：「若你們靠近圍欄，我就開槍射殺你們。」並且說：「我有槍，如果你們闖入我的地盤，我就槍擊你們。」檢察官指出，布魯尼亞拉還更進一步威脅這對夫妻說，他是億萬富翁，可以做想要做的事。

檢察官米沙基安(Craig Missakian)在一份撤銷布魯尼亞拉保釋的聯邦動議中寫道，布魯尼亞拉不僅威脅要「見到人就開槍」(shoot on sight)，而且還在保釋期間被發現擁有武器，這本身就是另一項罪行，導致他的監管釋放被撤銷。

聯邦官員2021年指控布魯尼亞拉，至少提交三份聯邦援助計畫的詐欺性貸款申請。檢方表示，他目前面臨九項電匯詐欺指控和三項洗錢指控。審訊定於6月1日。

撤銷保釋動議提交的同一天，布魯尼亞拉向德利市(Daly City)官員發送了一封公然挑釁性的電子郵件，稱他建造圍欄的行為「完全合規合法」(fully compliant and legal)，任何對圍欄或私有財產所有權的質疑、都應由加州法院系統處理。

紀事報本周稍早的一項調查發現，與布魯尼亞拉有關的一家有限責任公司、僅擁有他建造圍欄那塊土地的一小部分。

德利市官員指出，市府員工已確認，圍欄是在未取得必要許可的情況下建造，並已發出違規通知，提供布魯尼亞拉自願拆除的機會。官員表示，若布魯尼亞拉不自願拆除圍欄，他們可能會尋求法院授權的強制拆除令，拆除整個圍欄。

