阿拉米達渡輪碼頭停車調為3元 部分通勤者改步行、騎自行車

阿拉米達渡輪碼頭繁忙日停車收費3元。（記者李怡／攝影）

往返阿拉米達與舊金山 市中心的渡輪通勤族，近期將面臨新的停車費用調整。阿拉米達市府宣布，自即日起，位於 Seaplane Lagoon的渡輪碼頭停車場，將在每周二、三、四收取每次三元的停車費，這三天也是通勤人潮最集中的時段。

市府表示，隨著越來越多上班族於周中返回辦公室，渡輪停車需求明顯增加。此項收費措施，目的在於調節停車需求，避免車位過早被占滿，並確保搭乘較晚班次渡輪的通勤者仍有停車空間可用。

阿拉米達市去年已在Harbor Bay渡輪站實施類似停車收費制度。市府指出，該措施上路後，不僅改善了停車秩序，也促使部分通勤者改以步行或騎自行車前往碼頭。市府在最新公告中呼籲民眾考慮使用替代交通方式前往渡輪站，包括步行與自行車。

不過，對部分通勤族而言，新增停車費仍引發不滿。有民眾指出，阿拉米達作為一座沒有BART捷運站的島嶼城市，渡輪已是少數能穩定往返舊金山的公共運輸方式之一。加上AC Transit公車班次有限，對不習慣騎自行車的居民來說，開車前往碼頭幾乎成了不得不的選擇。

儘管如此，阿拉米達市府仍對新措施成效抱持信心。市府引用去年調查指出，Seaplane Lagoon約有29%的渡輪乘客本就選擇步行或騎車前往碼頭。市府也強調，未來將持續完善通往渡輪站的行人與自行車路線，包括跨島步道（Cross Alameda Trail）及中央大道（Central Avenue）上的受保護自行車道，提供更安全、低壓力的替代交通選項。

市府官員表示，收費政策的核心並非增加通勤負擔，而是提升整體使用效率，讓不同時段搭乘渡輪的居民，都能更公平地使用有限的停車資源。