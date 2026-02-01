歷經十二年生肖輪回 「載歌在谷」春晚再現矽谷華人文化能量

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
1月31日「載歌在谷」舉辦發佈會。（記者龔玥/攝影）
1月31日「載歌在谷」舉辦發佈會。（記者龔玥/攝影）

2026年農曆新春與西方情人節雙喜臨門之際，第12屆「載歌在谷」春節文藝晚會將於2月14日（星期六）晚7時在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center for the Performing Arts）登場，以科技與文化交融的舞台呈現，為矽谷華人社區獻上一場年度藝術盛宴。

本屆春晚由 Community Builder Toolbox, Inc. 主辦，籌備工作歷時8個月，由2個籌備委員會、6個核心籌備小組及100餘名志願者共同完成。主辦方從80多個公開報名節目中層層篩選，最終遴選出18個節目登台演出。演員陣容超過200人，最小演員僅5歲，充分體現灣區社區的廣泛參與與代際傳承。

「載歌在谷」春晚自創辦以來已走過12個年頭，恰好完成一個完整的生肖輪回。從最初的企業內部聯歡晚會，逐步成長為面向全灣區的年度文化品牌，即便歷經疫情衝擊，主辦團隊始終堅持「公平、開放、專業、精益求精」的原則，持續為矽谷華人打造有溫度、有文化根脈的高水準春晚舞台。

2026年春晚節目內容以原創為主，立足生活、貼近社區，形式涵蓋相聲、小品、脫口秀、歌舞、武術、器樂及兒童節目等，融合中西藝術風格，展現矽谷科技人群的精神風貌。其中，原創小品「西遊大裁員」、脫口秀「拉瘋在谷」、現代舞「熱鍵逃離」等節目緊扣時代脈動，富有矽谷特色；敦煌舞「伎樂飛天」、民族樂團「賽馬」、武術「龍的傳人」等則展現中華傳統文化的深厚底蘊。

值得一提的是，本屆春晚將引入宇樹機器人登台參與演出，成為高科技與舞台藝術融合的一大亮點。舞美製作方面，演出採用百老匯級舞台設計理念，配置專業燈光、音響系統，多機位攝影與軌道移動拍攝，並將面向全球進行即時直播，全面提升觀演體驗。

晚會製作與主持團隊同樣陣容堅強，匯集來自原中國中央電視台、廣東衛視等國家級媒體的專業主持人，以及原國家一級演員、桃李盃金獎得主、國家級武術健將等高水準藝術人才。志願者團隊則主要來自 Apple、Google、Meta、Amazon、Microsoft、TikTok 及多家 AI 創新企業，構成極具矽谷特色的高素質文化志願者群體。

除晚間春晚演出外，當天還將於下午1時至4時在同一場地舉辦免費春節園遊會，為民眾提供集美食、互動與節慶體驗於一體的迎春活動。

主辦方表示，2026年「載歌在谷」春晚不僅是一場文藝演出，更是社區凝聚力與文化傳承的集中展現。在這個象徵愛與團圓的夜晚，期待與灣區觀眾一同迎新春、慶佳節。本次演出票價為 28、48、68 及 88 美元，活動詳情與購票資訊可查詢官方網站 https://zgzg.io/gala/。

第12屆「載歌在谷」春節文藝晚會將於2月14日（星期六）晚7時在聖荷西表演藝術中...
第12屆「載歌在谷」春節文藝晚會將於2月14日（星期六）晚7時在聖荷西表演藝術中心登場。（記者龔玥╱攝影）
往年的「載歌在谷」春晚節目。（主辦方提供）
往年的「載歌在谷」春晚節目。（主辦方提供）
往年的民樂節目。（主辦方提供）
往年的民樂節目。（主辦方提供）

矽谷 灣區 春節

