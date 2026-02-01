查向未成年售酒 聖塔克拉拉警依法開罰

聖塔克拉拉警察局「未成年釣魚購酒」行動，查獲一名店員違規將酒精飲料售予未成年人，已依法開出罰單。示意圖。(Pexels)

根據聖塔克拉拉市發布的資訊，聖塔克拉拉警察局於最近執行「未成年釣魚 購酒（Minor Decoy）」行動時，查獲一名店員違規將酒精飲料售予未成年人，已依法開出罰單。

警方說明，該次行動由未滿21歲的未成年人在警員直接監督下，前往市內多家持有酒類販售執照的零售商 嘗試購酒，以測試業者是否確實依規查驗身分。結果發現，有店員未依法查驗證件即完成交易，因而遭到舉發。

依照規定，首次違規將酒精販售給未成年人的店員，最低將面臨250美元罰款，並須完成24至32小時社區服務。此外，加州 酒類管制局（ABC）亦可對涉案商家的酒類執照採取行政處分，包括罰款、暫停執照，甚至永久吊銷。

聖塔克拉拉警察局長摩根（Cory Morgan）表示，持續執行此類行動，有助於降低未成年人飲酒，並提升公共安全。加州酒類管制局局長杜皮（Paul Tupy）也提醒，酒類販售業者在交易前務必確實查驗身分證件，避免未達法定年齡者取得酒精，讓道路與社區更安全。

數據顯示，21歲以下年輕族群涉入交通事故的風險明顯高於年長駕駛。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）統計，約25%的致命交通事故與未成年飲酒有關。

警方補充，「未成年釣魚購酒」行動自1980年代起便在全州由地方執法單位持續推動。該計畫初期，零售商違規售酒給未成年人的比例曾高達40%至50%。在例行化執行後，部分城市的違規率已降至10%以下。1994年，加州最高法院一致裁定，使用未成年釣魚測試屬於合法且有效的執法工具，用以確保業者遵守相關法規。

此外，警方指出，該項計畫經費來自加州酒類管制局透過「酒精警政夥伴計畫（Alcohol Policing Partnership, APP）」提供的補助。