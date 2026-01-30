聖荷西連環車輛縱火案已24車遭焚 警方全力追查

聖荷西 警方正在追查一連串車輛縱火案件。聖市消防部門表示，27日淩晨在市內一家汽車維修店外又發現11輛汽車遭縱火焚毀，使自去年12月中旬以來，全市被燒毀的車輛總數累計達到24輛。案件持續發酵，已引發當地居民與商家高度不安。

根據Nbc Bay Area的報導，最新一起縱火事件發生在1月27日淩晨零時過後不久，受害地點集中在聖荷西市中心及Willow Glen一帶，多起火警發生時間接近，分布在North Autumn街與West Julian街、Woz Way與Almaden Boulevard 、Floyd街與Lick大道，以及Almaden Road和Almaden Expressway 1600號路段。其中僅Almaden Road一路段就有6輛車被燒毀，顯示火勢範圍與破壞程度相當嚴重。

事發地點附近聚集多家汽車維修行，最新一起縱火案距離部分商家僅數十公尺。修車行老闆表示，當天淩晨突如其來的巨大爆炸聲令人膽戰心驚，「那些巨響讓人非常恐懼，心跳加速，真的很嚇人。這些火災幾乎都發生在我們周圍，感覺事情離我們越來越近，非常駭人。」他也擔憂大量汽油、機油與車輛零件一旦引燃，恐造成更大災害。

根據消防部門與警方掌握的監控畫面，先前一宗案件中，一名嫌疑人騎著自行車靠近停放車輛後短暫停留，隨後疑似點燃車輛並迅速離開。畫面顯示火勢迅速蔓延，不久後發生爆炸。調查人員正比對各起案件的作案手法與時間點，以釐清是否為同一人或同一團夥所為。

截至目前，聖荷西警方尚未正式認定案件是否屬於連環縱火，但已確認案件數量異常，調查優先順序提高。警方表示暫時沒有可公開的新線索，但強調對偵破案件有信心。警方發言人指出，偵探正整合監控影像、目擊證詞與現場證據，全力追查涉案者。

警方同時呼籲民眾提高警覺，如發現可疑行為、異常火光或掌握相關監控畫面，請盡速向警方提供線索。隨著縱火案件持續增加，周邊社區與商家普遍擔心安全風險擴大，當局如何儘快查明真相、阻止類似事件再次發生，成為當地社會關注的焦點。