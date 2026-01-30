我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

舊金山「華埠客廳」花園角廣場整建 最快今夏動工

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山花園角廣場整建工程，最快2026年夏動工。（記者李怡╱攝影）
舊金山花園角廣場整建工程，最快2026年夏動工。（記者李怡╱攝影）

歷經多年規畫與社區討論，被譽為「華埠客廳」的花園角廣場（Portsmouth Square）整建工程終於邁出關鍵一步。舊金山康樂及公園局29日宣布，已完成公開招標程序，並建議由承包商Swinerton Builders承攬工程，預計最快可於2026年夏季正式動工。

康樂及公園局指出，該工程自2025年10月啟動競標，Swinerton Builders以接近4800萬元的最低標脫穎而出。康樂及公園委員會資本委員會將於2月4日聽取簡報，並預計在2月19日進行最終表決。

花園角廣場已有超過半世紀未進行全面翻新，是華埠長者、家庭與孩童日常聚集的重要公共空間。此次整建被視為「世代級」投資，將在保留歷史與文化意義的同時，全面提升設施與使用品質。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，花園角廣場長期以來是華埠居民情感與生活的核心，「這次改善工程將讓公園更安全、更友善，也確保華埠能持續成為凝聚社區的重要場所。期待今年夏天的動土時刻。」

根據規畫，整建內容包括，可彈性使用的大型戶外活動空間、全新且擴建的社區活動中心、結合成人健身器材的兒童遊樂場、大型遮蔭結構，以及全面升級的無障礙設施、照明、座椅與景觀綠化。同時，也將進行地下停車場的防水與排水系統重大改善，並拆除橫跨Kearny街的人行天橋，以重現廣場原有的歷史視野與開放感。

代表這一區的市議員李爾德（Danny Sauter）指出，這項工程是多年社區參與的成果，它不僅回應了居民對安全與可及性的期待，也是在尊重歷史的前提下，為未來世代打造更有活力的公共空間。

整體工程預算約為7300萬元，除施工費外，亦涵蓋設計、施工管理、公共藝術、許可與各項專業服務。資金來源包括2020年健康與復甦公債、開發商影響費、市中心公園基金、各類補助款，以及前州眾議員丁佑立（Phil Ting）爭取的600萬元州預算，與州參議員威善高（Scott Wiener）近期追加的100萬元撥款。

工程預計施工期超過兩年，公園目標於2028年秋季重新開放。施工期間，花園角廣場停車場將持續開放，並維持華盛頓街與林和耀街（Walter U. Lum Place）的電梯出入口。附近的聖瑪麗廣場、康樂中心等公園，將持續提供居民使用。

康樂及公園局也表示，動工後將定期發布每月工程進度，並持續與社區溝通，舉辦以藝術與文化詮釋為主題的系列座談，確保整建後的花園角廣場能延續華埠獨特的文化生命力。

華埠 舊金山 眾議員

上一則

Waymo邁入新階段 在舊金山機場接送乘客

下一則

傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響

延伸閱讀

列治文農曆年街頭遊行 「漢服小姐」網紅周寶寶領隊

列治文農曆年街頭遊行 「漢服小姐」網紅周寶寶領隊
打擊街頭飆車與非法車聚 羅偉攜手司嘉怡推新法

打擊街頭飆車與非法車聚 羅偉攜手司嘉怡推新法
羅偉攜手司嘉怡推新法案 加重打擊街頭飆車與非法車聚

羅偉攜手司嘉怡推新法案 加重打擊街頭飆車與非法車聚
舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低
芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」