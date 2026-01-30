舊金山「華埠客廳」花園角廣場整建 最快今夏動工

舊金山花園角廣場整建工程，最快2026年夏動工。（記者李怡╱攝影）

歷經多年規畫與社區討論，被譽為「華埠 客廳」的花園角廣場（Portsmouth Square）整建工程終於邁出關鍵一步。舊金山 康樂及公園局29日宣布，已完成公開招標程序，並建議由承包商Swinerton Builders承攬工程，預計最快可於2026年夏季正式動工。

康樂及公園局指出，該工程自2025年10月啟動競標，Swinerton Builders以接近4800萬元的最低標脫穎而出。康樂及公園委員會資本委員會將於2月4日聽取簡報，並預計在2月19日進行最終表決。

花園角廣場已有超過半世紀未進行全面翻新，是華埠長者、家庭與孩童日常聚集的重要公共空間。此次整建被視為「世代級」投資，將在保留歷史與文化意義的同時，全面提升設施與使用品質。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，花園角廣場長期以來是華埠居民情感與生活的核心，「這次改善工程將讓公園更安全、更友善，也確保華埠能持續成為凝聚社區的重要場所。期待今年夏天的動土時刻。」

根據規畫，整建內容包括，可彈性使用的大型戶外活動空間、全新且擴建的社區活動中心、結合成人健身器材的兒童遊樂場、大型遮蔭結構，以及全面升級的無障礙設施、照明、座椅與景觀綠化。同時，也將進行地下停車場的防水與排水系統重大改善，並拆除橫跨Kearny街的人行天橋，以重現廣場原有的歷史視野與開放感。

代表這一區的市議員李爾德（Danny Sauter）指出，這項工程是多年社區參與的成果，它不僅回應了居民對安全與可及性的期待，也是在尊重歷史的前提下，為未來世代打造更有活力的公共空間。

整體工程預算約為7300萬元，除施工費外，亦涵蓋設計、施工管理、公共藝術、許可與各項專業服務。資金來源包括2020年健康與復甦公債、開發商影響費、市中心公園基金、各類補助款，以及前州眾議員 丁佑立（Phil Ting）爭取的600萬元州預算，與州參議員威善高（Scott Wiener）近期追加的100萬元撥款。

工程預計施工期超過兩年，公園目標於2028年秋季重新開放。施工期間，花園角廣場停車場將持續開放，並維持華盛頓街與林和耀街（Walter U. Lum Place）的電梯出入口。附近的聖瑪麗廣場、康樂中心等公園，將持續提供居民使用。

康樂及公園局也表示，動工後將定期發布每月工程進度，並持續與社區溝通，舉辦以藝術與文化詮釋為主題的系列座談，確保整建後的花園角廣場能延續華埠獨特的文化生命力。