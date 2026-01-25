舊金山學區 加碼私人輔導拚閱讀力

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
輔導公司Chapter One的閱讀專家傑雷邁亞斯-林
舊金山聯合學區加倍投入私人輔導課程， 希望能因此大幅提高小學生的閱讀能力。

舊金山標準報報導，21日在Excelsior區的Buena Vista Horace Mann K-8社區學校，學生們排隊領取午餐時，一位一年級學生卻留在原地，他在白板上畫了一隻無尾熊（koala）。在輔導公司Chapter One的閱讀專家傑雷邁亞斯-林（Alegria Jeremias-Lin）的指導下，這位學生仔細地拼讀字母K，並用手指描摹著它的發音。「Kuh, kuh, kuh，」他說。

對於任何正在學習閱讀的人來說，這都是一個熟悉的練習，但在舊金山學區的課堂上，這樣的練習卻一直匱乏。因此，20日學區宣布，將把接受「高效輔導」的小學生人數增加近三倍，達到2700人，並將該計畫從12所學校擴展到閱讀成績最差的20所學校。

輔導包括每週三次、每次5-15分鐘的個人化閱讀課程。課程內容涵蓋從學習字母表到三個字母單字的發音。受聘負責此工作的全國性非營利組織「第一章」（Chapter One），會在課堂上安排輔導員在教室裡，以便他們能夠快速地輪流輔導學生。

該非營利組織的創始人兼主席溫伯格 （Seth Weinberger）表示，這種方式可以讓專家提供一對一的輔導，這對那些父母忙於工作而無暇在家監督孩子讀書的學生來說至關重要。

「在教育領域，我們很少談論效率，」溫伯格說。 「這聽起來太商業化了。但當成千上萬的學生閱讀水平未達標，而你需要以經濟有效的方式幫助他們提高閱讀水平時，唯一的辦法就是建立一個高效的系統。」

課堂輔導老師每年最多可以輔導80名學生，學區為此支付每位輔導員500美元的費用。該計畫獲得了超過130萬美元的資金，主要來自城市兒童、青少年及家庭事務部。該計畫旨在幫助學區實現明年三年級學生閱讀程度達標率達到70%的目標。目前該學區的達標率為50%；自2023年以來，該學區的閱讀水準一直在下降。

舊金山教育基金會執行長沃爾登（Ann Walden）讚賞這一目標的宏偉構想，但她也承認，該地區還有很長的路要走。「我認為這不容易，」沃爾登說，「所以我們完全願意盡我們所能提供幫助。」

她補充道：「我們的目標是100%。」該計畫整體成功率的提升部分受限於以下事實：舊金山聯合學區有超過2700名學生需要閱讀方面的額外幫助，例如來自低收入家庭的學生，以及就讀於成績較好但缺乏第一章輔導員的學校的學生。

