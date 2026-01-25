聖荷西去年交通死亡人數 13年來新低

聖荷西2025年交通死亡人數創13年來新低。（記者龔玥/攝影）

根據最新交通安全統計，聖荷西 市2025年道路交通死亡人數持續下降，顯示市府推動多年的「零死亡願景」（Vision Zero）政策逐漸發揮成效。去年全市共有41人死於交通事故，較2024年的49人減少16%，不僅連續第二年下降，也創下自2012年以來最低紀錄。

根據聖荷西焦點報導，聖荷西交通死亡人數曾在2022年攀升至63人的高峰，之後連續兩年回落。矽谷 自行車聯盟（Silicon Valley Bicycle Coalition）執行長卡班薩根（Clarrissa Cabansagan）指出，這項成果意義重大，「我已經不能再說，聖荷西每周都有人死於交通事故了。」不過，交通安全倡議人士也強調，距離真正的目標仍有一段路要走。「死亡人數還不是零，」卡班薩根直言。

聖荷西於2015年啟動「零死亡願景」計畫，成為全美第四個採行該政策的城市，目標是在2040年前消除所有交通死亡事故。該計畫核心策略包括道路設計改善與提升駕駛安全意識。

市府近年大量使用「快速建置」（quick build）手法，以低成本、短工期方式調整道路配置，藉此降低車速並加強對行人與自行車族的保護。2023年，聖荷西獲得千萬美元聯邦補助，用於改善四條主要公共運輸走廊的道路安全。

此外，市府於2024年推出多語言的「Slow Down, San Jose」交通安全宣導活動，並於去年通過決議，下調18條道路的法定速限。市交通局表示，綜合工程改善與民眾配合，「這些努力似乎已開始扭轉長期趨勢」。

回顧過去，在採行「零死亡願景」前，聖荷西交通死亡事故曾長期攀升，2008年至2019年間增幅高達37%。雖然疫情 期間一度出現反彈，但整體趨勢近年已明顯改善。2025年的數據顯示，汽車乘客、自行車族與機車族的死亡人數均有下降，行人死亡人數則約維持在20人左右。

市府同時追蹤重大交通傷害事故，儘管完整的2025年數據尚未公布，但截至6月的初步資料顯示，重大傷害事故的降幅尚未與死亡人數同步。