我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

聖荷西去年交通死亡人數 13年來新低

記者龔玥/聖荷西報導
聖荷西2025年交通死亡人數創13年來新低。（記者龔玥/攝影）
聖荷西2025年交通死亡人數創13年來新低。（記者龔玥/攝影）

根據最新交通安全統計，聖荷西市2025年道路交通死亡人數持續下降，顯示市府推動多年的「零死亡願景」（Vision Zero）政策逐漸發揮成效。去年全市共有41人死於交通事故，較2024年的49人減少16%，不僅連續第二年下降，也創下自2012年以來最低紀錄。

根據聖荷西焦點報導，聖荷西交通死亡人數曾在2022年攀升至63人的高峰，之後連續兩年回落。矽谷自行車聯盟（Silicon Valley Bicycle Coalition）執行長卡班薩根（Clarrissa Cabansagan）指出，這項成果意義重大，「我已經不能再說，聖荷西每周都有人死於交通事故了。」不過，交通安全倡議人士也強調，距離真正的目標仍有一段路要走。「死亡人數還不是零，」卡班薩根直言。

聖荷西於2015年啟動「零死亡願景」計畫，成為全美第四個採行該政策的城市，目標是在2040年前消除所有交通死亡事故。該計畫核心策略包括道路設計改善與提升駕駛安全意識。

市府近年大量使用「快速建置」（quick build）手法，以低成本、短工期方式調整道路配置，藉此降低車速並加強對行人與自行車族的保護。2023年，聖荷西獲得千萬美元聯邦補助，用於改善四條主要公共運輸走廊的道路安全。

此外，市府於2024年推出多語言的「Slow Down, San Jose」交通安全宣導活動，並於去年通過決議，下調18條道路的法定速限。市交通局表示，綜合工程改善與民眾配合，「這些努力似乎已開始扭轉長期趨勢」。

回顧過去，在採行「零死亡願景」前，聖荷西交通死亡事故曾長期攀升，2008年至2019年間增幅高達37%。雖然疫情期間一度出現反彈，但整體趨勢近年已明顯改善。2025年的數據顯示，汽車乘客、自行車族與機車族的死亡人數均有下降，行人死亡人數則約維持在20人左右。

市府同時追蹤重大交通傷害事故，儘管完整的2025年數據尚未公布，但截至6月的初步資料顯示，重大傷害事故的降幅尚未與死亡人數同步。

聖荷西 疫情 矽谷

上一則

舊金山學區 加碼私人輔導拚閱讀力

下一則

社區學院攜手港區 推動藍色經濟

延伸閱讀

聖荷西被金融公司Remitly 評全球住房最難負擔

聖荷西被金融公司Remitly 評全球住房最難負擔
凱瑟醫療3萬護理26日起無限期罷工 加州、夏威夷眾多院所受影響

凱瑟醫療3萬護理26日起無限期罷工 加州、夏威夷眾多院所受影響
Apple北聖荷西園區啟用 增當地數百職缺

Apple北聖荷西園區啟用 增當地數百職缺
數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人

數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人
全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10

全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅