Apple北聖荷西園區啟用 增當地數百職缺

圖為Apple門店。(記者徐蓓蓓╱攝影)

總部位於庫比蒂諾的蘋果電腦，已開始在北聖荷西 新興科技園區設點擴編，預計將為當地帶來數百名工作機會。公司表示，已於2025年底讓員工進駐位於2509 Orchard Parkway 的辦公大樓，並正準備於今年2月進一步安排更多團隊進駐附近的2325 Orchard Parkway。

據聖荷西信使報報導 ，Apple 全球不動產與設施副總裁拉斯普（Kristina Raspe）表示：「我們很高興能持續在聖荷西以及整個聖塔克拉拉谷投資我們的團隊。和所有Apple設施一樣，Orchard Parkway的新工作空間以促進創新與協作為核心，協助團隊打造服務加州 及全球用戶的最佳產品與服務。」

根據地產資料顯示，2509 Orchard Parkway 辦公大樓面積約19萬9200平方呎，目前已有數百名Apple員工在此工作；而2325 Orchard Parkway的辦公大樓面積約29萬600平方呎。兩棟建築合計接近50萬平方呎，位置醒目，鄰近101號公路與87號州道交流道，交通便利。

Apple指出，這兩棟北聖荷西建築除了一般辦公空間，也包含實驗室設施，將支援公司持續擴大的研發活動。

矽谷土地使用顧問公司Silicon Valley Synergy首席執行顧問史塔德（Bob Staedler）分析指出，Apple一向擅長管理辦公空間布局，「公司採取長期策略，即便在景氣下行期間，仍能靈活運用充沛現金，審慎擴張。」

Apple在聖荷西的動向，也延續其近月來在南灣地區的商用不動產布局。消息人士透露，Apple目前亦正與多方洽談，計畫透過轉租方式，在桑尼維爾承租多棟辦公大樓。統計顯示，截至2025年12月中旬，Apple於過去半年在聖塔克拉拉縣的辦公不動產投資金額，已累計超過 11億美元。

史塔德指出，Apple在企業不動產策略上持續果斷出手，「為下一個產業循環提前卡位，顯示公司對未來發展的高度信心。」