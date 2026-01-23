我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

裴洛西介入 巨人隊韓裔外野手李政厚已獲釋

舊金山訊
舊金山巨人隊（San Francisco Giants）外野手李政厚（Jung Hoo Lee）。（取自棒球大聯盟官網）
舊金山巨人隊（San Francisco Giants）外野手李政厚（Jung Hoo Lee）21日在洛杉磯國際機場（LAX）入境美國時，因文件問題短暫遭移民官員留置，經約一小時協調後順利獲釋，未影響後續行程。其經紀人波拉斯（Scott Boras）證實，事件純屬行政程序，與政治因素無關。

波拉斯向舊金山紀事報表示，李政厚當時正從南韓抵美，準備出席本周六在聖拉蒙（San Ramon）舉行的巨人隊球迷嘉年華活動。留置原因疑與入境文件不齊全有關，「不確定缺少哪一份文件，可能只是忘了帶其中一項，但並非重大問題，」波拉斯說。

事件發生後，眾院前議長、聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室也介入協助。裴洛西發言人表示，其團隊與巨人隊、國會相關單位及聯邦移民部門保持聯繫，共同協調處理李政厚的入境狀況，最終促成其順利放行。

李政厚於2023年休季與舊金山巨人隊簽下6年1億1300萬美元合約，並於2024年球季正式登上大聯盟，迅速成為灣區球迷喜愛的焦點球星。休季期間，他曾在南韓接待巨人隊新任總教練Tony Vitello及游擊手Willy Adames，安排文化交流行程，強化球隊內部連結。Vitello曾表示，與李政厚父親、前南韓職棒名將李鍾範（Jong Beom Lee）會面，是此行難忘的經驗之一。

