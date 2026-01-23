我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

庫比蒂諾Matcha Town暴紅 非尖峰時段也得排隊

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
假日期間排隊需要40分鐘以上。（記者龔玥／攝影）
假日期間排隊需要40分鐘以上。（記者龔玥／攝影）

位於庫比蒂諾的抹茶主題飲品與甜品店Matcha Town，自今年開業以來迅速在南灣竄紅，成為年輕族群與抹茶愛好者爭相造訪的熱門據點。即使在平日非尖峰時段，店外仍常可見排隊人龍，顯示其在競爭激烈的灣區飲品市場中，成功站穩腳步。

Matcha Town位於庫比蒂諾，主打高品質日式抹茶飲品、冰淇淋及甜點，強調茶香純正、不走過度甜膩路線。許多顧客表示，店內抹茶風味層次分明，「一入口就能喝出是真正的抹茶」，是即使需要久候也願意再訪的主因。

在產品設計上，Matcha Town提供多樣化選擇，從經典抹茶拿鐵、抹茶奶蓋茶，到茉莉抹茶、黑糖抹茶拿鐵等創意特調皆頗受歡迎。顧客亦可依個人喜好調整甜度與冰量，提升客製化體驗。抹茶冰淇淋則以不同濃度分級，從清香型到濃厚型皆有，吸引不少「抹茶控」專程前來品嚐。

店面空間不大，僅設少量座位，整體風格走簡約明亮的日系路線，適合外帶或短暫停留，也成為社群媒體上的打卡熱點。由於人潮眾多也提供線上點單服務，讓顧客能提前下單、縮短現場等候時間，對附近上班族尤其便利。

Matcha Town於1月舉辦開業慶典「Celebrate All Things Matcha」，為首家門店揭幕，活動包含限時優惠與贈品，吸引大批抹茶愛好者到場，也進一步凝聚品牌社群人氣。

不少顧客笑稱，Matcha Town「幾乎沒有不排隊的時候」，尤其下午與傍晚時段，等候時間往往超過半小時；若想避開人潮，只能選擇上午或接近打烊前到訪。即便如此，穩定湧現的人流仍顯示其市場吸引力短期內難以降溫。

整體而言，Matcha Town成功結合傳統日式抹茶文化與現代茶飲潮流，以明確定位與產品品質，在南灣飲品市場中脫穎而出，成為喜愛抹茶與健康系飲品族群的熱門聚集地。

今年新開的Matcha Town非常受歡迎。（記者龔玥／攝影）
今年新開的Matcha Town非常受歡迎。（記者龔玥／攝影）

灣區 社群媒體

上一則

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

下一則

遠距工作遇詐 灣區女登「仿冒Facebook」被騙17萬

延伸閱讀

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了
紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行

紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行
南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下
南加百歲老兵手工玩具熱銷 感動數百人排隊搶購

南加百歲老兵手工玩具熱銷 感動數百人排隊搶購
南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」