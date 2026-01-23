庫比蒂諾Matcha Town暴紅 非尖峰時段也得排隊

假日期間排隊需要40分鐘以上。（記者龔玥／攝影）

位於庫比蒂諾的抹茶主題飲品與甜品店Matcha Town，自今年開業以來迅速在南灣竄紅，成為年輕族群與抹茶愛好者爭相造訪的熱門據點。即使在平日非尖峰時段，店外仍常可見排隊人龍，顯示其在競爭激烈的灣區 飲品市場中，成功站穩腳步。

Matcha Town位於庫比蒂諾，主打高品質日式抹茶飲品、冰淇淋及甜點，強調茶香純正、不走過度甜膩路線。許多顧客表示，店內抹茶風味層次分明，「一入口就能喝出是真正的抹茶」，是即使需要久候也願意再訪的主因。

在產品設計上，Matcha Town提供多樣化選擇，從經典抹茶拿鐵、抹茶奶蓋茶，到茉莉抹茶、黑糖抹茶拿鐵等創意特調皆頗受歡迎。顧客亦可依個人喜好調整甜度與冰量，提升客製化體驗。抹茶冰淇淋則以不同濃度分級，從清香型到濃厚型皆有，吸引不少「抹茶控」專程前來品嚐。

店面空間不大，僅設少量座位，整體風格走簡約明亮的日系路線，適合外帶或短暫停留，也成為社群媒體 上的打卡熱點。由於人潮眾多也提供線上點單服務，讓顧客能提前下單、縮短現場等候時間，對附近上班族尤其便利。

Matcha Town於1月舉辦開業慶典「Celebrate All Things Matcha」，為首家門店揭幕，活動包含限時優惠與贈品，吸引大批抹茶愛好者到場，也進一步凝聚品牌社群人氣。

不少顧客笑稱，Matcha Town「幾乎沒有不排隊的時候」，尤其下午與傍晚時段，等候時間往往超過半小時；若想避開人潮，只能選擇上午或接近打烊前到訪。即便如此，穩定湧現的人流仍顯示其市場吸引力短期內難以降溫。