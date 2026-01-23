我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

南灣心理輔導計畫停擺 新非營利組織接棒

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南灣一項服務長達半世紀的悲傷輔導與心理健康支持計畫，因經費中斷於去年12月關閉。該計畫的創辦人與核心成員隨後宣布成立新的非營利組織，盼能延續對社區的心理支持服務。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，1976年共同創辦「與死亡共處中心」（Centre for Living with Dying）的柴爾茲（Janet Childs），與長期合作夥伴、前專案主管克羅寧（Sue Cronin）攜手成立Footsteps Forward。克羅寧表示，新組織預計於三至四個月內正式運作，將提供悲傷輔導、危機應變服務，並為第一線應變人員及一般民眾開設相關訓練課程。

柴爾茲指出，與死亡共處中心在50年間協助約150萬人走過親人離世、重大事故與創傷，其關閉在南灣留下明顯服務缺口。過去20年，該計畫隸屬於聖荷西威爾遜中心（Bill Wilson Center）。該機構於2025年11月宣布，因一項主要補助款流失，決定終止相關服務。

該中心除提供一對一悲傷輔導外，也發展出工作坊與支持團體，並於重大事件發生後派員到場提供心理急救。克羅寧曾參與多起重大案件的事後支援，包括2019年大蒜節槍擊案及2021年聖荷西VTA鐵路場槍擊案。

Footsteps Forward初期將由三名工作人員運作，並結合志工網絡。創辦團隊強調，心理健康教育將是組織核心，透過教授悲傷與壓力調適技巧，培養社區彼此支持的能力。

聖荷西 心理健康 槍擊

上一則

Bilt 2.0可刷房貸 點數達人：精算不足反虧

下一則

裴洛西介入 巨人隊韓裔外野手李政厚已獲釋

延伸閱讀

持槍劫車引爆多縣市追逐　聖荷西市中心槍戰嫌犯遭擊斃

持槍劫車引爆多縣市追逐　聖荷西市中心槍戰嫌犯遭擊斃
聖荷西彩虹公園植樹行動 150人參與

聖荷西彩虹公園植樹行動 150人參與
聖荷西市長馬漢評估參選州長 發簡訊測支持度

聖荷西市長馬漢評估參選州長 發簡訊測支持度
全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10

全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10
動福團體控聖荷西市府 未改善收容所長期問題

動福團體控聖荷西市府 未改善收容所長期問題

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」