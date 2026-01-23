南灣心理輔導計畫停擺 新非營利組織接棒

南灣一項服務長達半世紀的悲傷輔導與心理健康 支持計畫，因經費中斷於去年12月關閉。該計畫的創辦人與核心成員隨後宣布成立新的非營利組織，盼能延續對社區的心理支持服務。

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，1976年共同創辦「與死亡共處中心」（Centre for Living with Dying）的柴爾茲（Janet Childs），與長期合作夥伴、前專案主管克羅寧（Sue Cronin）攜手成立Footsteps Forward。克羅寧表示，新組織預計於三至四個月內正式運作，將提供悲傷輔導、危機應變服務，並為第一線應變人員及一般民眾開設相關訓練課程。

柴爾茲指出，與死亡共處中心在50年間協助約150萬人走過親人離世、重大事故與創傷，其關閉在南灣留下明顯服務缺口。過去20年，該計畫隸屬於聖荷西威爾遜中心（Bill Wilson Center）。該機構於2025年11月宣布，因一項主要補助款流失，決定終止相關服務。

該中心除提供一對一悲傷輔導外，也發展出工作坊與支持團體，並於重大事件發生後派員到場提供心理急救。克羅寧曾參與多起重大案件的事後支援，包括2019年大蒜節槍擊 案及2021年聖荷西VTA鐵路場槍擊案。

Footsteps Forward初期將由三名工作人員運作，並結合志工網絡。創辦團隊強調，心理健康教育將是組織核心，透過教授悲傷與壓力調適技巧，培養社區彼此支持的能力。