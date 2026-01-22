我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

史上第3位華裔局長…劉力一宣誓就職舊金山警局長

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）
現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市府21日為華裔新任警長劉力一（Derrick Lew）舉行宣誓就職典禮，逾百名警局一線指揮官及市府各部門主管出席。市長羅偉（Daniel Lurie）表示，公共安全是舊金山所有政策推動與城市復興的根本前提，而劉力一正是在關鍵時刻，能夠帶領警局持續前行的合適人選。

劉力一是繼劉百安、方宇文之後舊金山警察局第三位華裔局長。

現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他從32名候選人中脫穎而出，於去年12月獲羅偉任命，接掌警局。劉力一出生並成長於舊金山，是華人移民第三代，祖父母曾在本地經營小型生意，家族成員多在舊金山本地醫院出生，對這座城市懷有深厚情感。受到「九一一」事件影響，劉力一於2003年加入警局，立志守護社區安全。

羅偉指出，市府將公共安全列為首要施政目標，根據統計，2025年舊金山整體犯罪率下降近三成，汽車竊盜降至22年新低，兇殺案件亦維持在歷史低點。這些成果為新任警長接任奠定了穩固基礎。

在就職演說中，劉力一表示，未來施政將聚焦於招募更多警員、以緊急態度應對毒品危機、改善街道秩序，並確保舊金山持續成為全美最安全的大城市之一。

劉力一向警局同仁致意，承諾將持續走訪各警署、傾聽第一線聲音，為警員爭取資源與支持。

在警局內部，劉力一被視為「警察中的警察」（cop′s cop），其外型、資歷與氣質皆符合傳統警界對領導者的期待，長年在街頭與第一線單位歷練，卻未曾捲入紀律爭議或人事風波，被認為背景乾淨、風險極低。他行事低調，並不屬於傳統意義上的「明星型」人選。警局內部人士表示，與其說他以個人魅力見長，更像是一位能在關鍵時刻穩住局勢、一步一步把事情做完的「穩健操盤手」。

在當前舊金山的政治與治安背景下，劉力一具備兩項優勢：其一，是近年主導警局針對露天毒品市場的整頓行動，正好呼應市府施政重點的方向；其二，則是他作為亞裔美國人警政高層的象徵意義，在亞裔人口已成為舊金山重要選民結構的背景下，格外受到矚目。

前亞裔副警長Garret Tom表示，自己從一開始就看好劉力一，認為其能在政治現實與第一線警務之間取得務實平衡。

現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警...
現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 亞裔 羅偉

上一則

灣區西洋棋大師納羅迪茲基 冰毒、卡痛也列導致死亡因素

下一則

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

延伸閱讀

劉力一宣誓就職舊金山警局長 警局歷史上第三位華人局長

劉力一宣誓就職舊金山警局長 警局歷史上第三位華人局長
舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低
芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低
上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮

上任首次 羅偉市情咨文：打造更好舊金山 不退縮
羅偉市情咨文／舊金山市府將修法 自家車道停車合法化

羅偉市情咨文／舊金山市府將修法 自家車道停車合法化

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴