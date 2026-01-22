史上第3位華裔局長…劉力一宣誓就職舊金山警局長

現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他於去年12月獲市長羅偉任命，接掌警局。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市府21日為華裔新任警長劉力一（Derrick Lew）舉行宣誓就職典禮，逾百名警局一線指揮官及市府各部門主管出席。市長羅偉 （Daniel Lurie）表示，公共安全是舊金山所有政策推動與城市復興的根本前提，而劉力一正是在關鍵時刻，能夠帶領警局持續前行的合適人選。

劉力一是繼劉百安、方宇文之後舊金山警察局第三位華裔局長。

現年52歲的劉力一在舊金山警局服務逾20年，他從32名候選人中脫穎而出，於去年12月獲羅偉任命，接掌警局。劉力一出生並成長於舊金山，是華人移民第三代，祖父母曾在本地經營小型生意，家族成員多在舊金山本地醫院出生，對這座城市懷有深厚情感。受到「九一一」事件影響，劉力一於2003年加入警局，立志守護社區安全。

羅偉指出，市府將公共安全列為首要施政目標，根據統計，2025年舊金山整體犯罪率下降近三成，汽車竊盜降至22年新低，兇殺案件亦維持在歷史低點。這些成果為新任警長接任奠定了穩固基礎。

在就職演說中，劉力一表示，未來施政將聚焦於招募更多警員、以緊急態度應對毒品危機、改善街道秩序，並確保舊金山持續成為全美最安全的大城市之一。

劉力一向警局同仁致意，承諾將持續走訪各警署、傾聽第一線聲音，為警員爭取資源與支持。

在警局內部，劉力一被視為「警察中的警察」（cop′s cop），其外型、資歷與氣質皆符合傳統警界對領導者的期待，長年在街頭與第一線單位歷練，卻未曾捲入紀律爭議或人事風波，被認為背景乾淨、風險極低。他行事低調，並不屬於傳統意義上的「明星型」人選。警局內部人士表示，與其說他以個人魅力見長，更像是一位能在關鍵時刻穩住局勢、一步一步把事情做完的「穩健操盤手」。

在當前舊金山的政治與治安背景下，劉力一具備兩項優勢：其一，是近年主導警局針對露天毒品市場的整頓行動，正好呼應市府施政重點的方向；其二，則是他作為亞裔 美國人警政高層的象徵意義，在亞裔人口已成為舊金山重要選民結構的背景下，格外受到矚目。