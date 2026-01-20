SFO傳意外 隸屬杜拜國航地勤的28歲男遭貨物棧板壓住喪命

救援人員趕抵現場後，發現拉卡揚加被壓在其當時牽引的貨物棧板下方，當場已無生命跡象。示意圖。(本報檔案照)

舊金山 國際機場（SFO）18日晚間發生意外事故，一名正在機場工作的人員不幸身亡。相關單位表示，案件正以意外事故方向調查。

聖馬刁縣驗屍官辦公室19日確認，死者為28歲的拉卡揚加（John Lacayanga），為舊金山居民。

機場官員指出，事故發生於18日晚間約7時，舊金山消防局（San Francisco Fire Department）接獲通報，指第三航廈與國際航廈G登機區之間的車輛服務道路發生單一車輛事故。救援人員趕抵現場後，發現拉卡揚加被壓在其當時牽引的貨物棧板下方，當場已無生命跡象。

機場方面表示，現場並未涉及其他車輛。事故發生時，拉卡揚加隸屬於杜拜 國家航空地勤公司dnata。該公司為阿拉伯聯合大公國企業，業務涵蓋全球多地的航空地勤、貨運、旅遊及飛機餐飲服務。

加州 職業安全與健康署人員亦已到場，並對死者雇主進行訪談，以釐清事故發生原因及是否涉及工安疏失。

舊金山國際機場發言人轉述dnata提供給ABC7電視台的聲明指出：「我們沉痛證實，一名dnata團隊成員於1月18日在舊金山國際機場值勤期間不幸過世。我們向其家人、朋友與同事致上最深切的哀悼。dnata正在此艱難時刻向家屬提供一切可能的協助，並將與相關單位密切合作，了解事件發生的實際情況。」

聖馬刁縣警局發言人表示，警方最初到場處理通報後，案件即轉交驗屍官辦公室接手調查。當局目前尚未公布進一步細節，事故確切原因仍有待釐清。