我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

SFO傳意外 隸屬杜拜國航地勤的28歲男遭貨物棧板壓住喪命

舊金山訊
救援人員趕抵現場後，發現拉卡揚加被壓在其當時牽引的貨物棧板下方，當場已無生命跡象。示意圖。(本報檔案照)
救援人員趕抵現場後，發現拉卡揚加被壓在其當時牽引的貨物棧板下方，當場已無生命跡象。示意圖。(本報檔案照)

舊金山國際機場（SFO）18日晚間發生意外事故，一名正在機場工作的人員不幸身亡。相關單位表示，案件正以意外事故方向調查。

聖馬刁縣驗屍官辦公室19日確認，死者為28歲的拉卡揚加（John Lacayanga），為舊金山居民。

機場官員指出，事故發生於18日晚間約7時，舊金山消防局（San Francisco Fire Department）接獲通報，指第三航廈與國際航廈G登機區之間的車輛服務道路發生單一車輛事故。救援人員趕抵現場後，發現拉卡揚加被壓在其當時牽引的貨物棧板下方，當場已無生命跡象。

機場方面表示，現場並未涉及其他車輛。事故發生時，拉卡揚加隸屬於杜拜國家航空地勤公司dnata。該公司為阿拉伯聯合大公國企業，業務涵蓋全球多地的航空地勤、貨運、旅遊及飛機餐飲服務。

加州職業安全與健康署人員亦已到場，並對死者雇主進行訪談，以釐清事故發生原因及是否涉及工安疏失。

舊金山國際機場發言人轉述dnata提供給ABC7電視台的聲明指出：「我們沉痛證實，一名dnata團隊成員於1月18日在舊金山國際機場值勤期間不幸過世。我們向其家人、朋友與同事致上最深切的哀悼。dnata正在此艱難時刻向家屬提供一切可能的協助，並將與相關單位密切合作，了解事件發生的實際情況。」

聖馬刁縣警局發言人表示，警方最初到場處理通報後，案件即轉交驗屍官辦公室接手調查。當局目前尚未公布進一步細節，事故確切原因仍有待釐清。

舊金山 加州 杜拜

上一則

張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

下一則

備戰世界盃 VTA請州府金援4400萬額外費用

延伸閱讀

敘利亞與庫德武裝達停火協議 有望結束分裂 美表歡迎

敘利亞與庫德武裝達停火協議 有望結束分裂 美表歡迎
張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會
1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響

1/19、1/20分區停電 市政中心與列治文區1萬7600戶受影響
舊金山藝術周 今年規模可望創新高

舊金山藝術周 今年規模可望創新高
柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議

柏林甘女撞死4歲華裔童 聖馬刁縣地檢不起訴 居民集會抗議

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」