我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易截止日逐步逼近，聯盟市場卻仍顯得異常安靜。除了月初一筆涉及Trey Young的交易外，多數球隊暫時按兵不動。不過，這樣的沉寂往往只是暴風雨前的平靜，真正的操作空間，通常會在最後幾週快速浮現。

近期Athletics專欄記者Sam Vecenie提出一筆頗具想像空間的交易構想：金州勇士是否該全力出手，換回狀態正盛的小波特（Michael Porter Jr.），為爭冠窗口做最後一搏？

交易構想為一筆三方交易，由金州勇士、布魯克林籃網與沙加緬度國王參與。依構想內容，勇士將換回前鋒小波特，籃網則獲得多名輪換球員，包括穆迪、希爾德、德羅贊以及未來選秀權與選秀權互換權，國王則吸收勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），三隊各取所需。該交易在薪資結構上符合聯盟規定，僅需進行名單微調即可完成。

從勇士角度來看，邏輯並不複雜。柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與總教練科爾（Steve Kerr）的核心組合已進入生涯後段，任何「保守經營」都可能意味著錯失最後的爭冠機會。小波特本季繳出準全明星數據，場均接近26分，外線命中率穩定，兼具無球跑動與自主進攻能力，正是勇士體系長期渴求的側翼火力。

更關鍵的是，小波特並非單純的「數據刷子」。他曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。若勇士真要為王朝延壽，市場上能同時滿足「即戰力、投射、體型」三項條件的球員並不多。

但代價同樣高昂。交易構想中，布魯克林籃網將換回多名輪換球員與未來選秀資產，其中2028年的選秀權互換尤其關鍵。勇士多名核心合約集中於2027年前後到期，屆時戰力下滑風險不容忽視，這正是籃網願意考慮放手的價值所在。

對籃網而言，出售小波特並非否定其能力，而是風險管理。小波特的傷病史始終存在，若能在身價高點換取多筆資產與薪資彈性，對仍處於調整期的球隊並非壞選擇。

布魯克林 柯瑞

上一則

舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

下一則

台北電腦公會攜矽谷 推動跨境科技合作

延伸閱讀

長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎

長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎
NBA／布勞恩、葛登回歸無用 波特率籃網力壓前東家金塊

NBA／布勞恩、葛登回歸無用 波特率籃網力壓前東家金塊
久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效

久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效
NBA／波特在籃網打出生涯年 媒體點名勇士等4隊是熱門下家

NBA／波特在籃網打出生涯年 媒體點名勇士等4隊是熱門下家
政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了