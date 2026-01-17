矽谷熱門初創企業推無鞋政策 打造客廳式辦公氛圍

矽谷熱門初創企業推行無鞋政策，不同意見者則「希望他們能投資空氣清新劑」。(取自Pexels)

據「紐約郵報」（New York Post）報導，從球池滑梯到免費尼古丁口含包應有盡有，矽谷 （Silicon Valley）熱門科技初創企業為取悅員工可謂無所不用其極，如今他們又要求員工進門脫鞋。

在年輕員工占主導的辦公室裡，「無鞋政策」（No-shoes policies）正日益普及。雇主們希望毛絨襪子和地毯上的拖鞋能營造無壓力的工作環境。而且許多公司同時推行著「996」工作制，要求員工每周六天從早上9點工作到晚上9點。

初創公司Cursor員工朗（Ben Lang）8月在X平台發文稱：「我只在實行無鞋政策的初創企業工作過。」朗運營著noshoes.fun網站，該站收錄約20家實行脫鞋政策的辦公場所，包括Replo和Composite等多家人工智慧AI 公司。

Spur公司首席執行長西瓦庫馬爾（Sneha Sivakumar）在新加坡 （Singapore）長大，成長於印度裔（India）家庭，習慣在住宅和寺廟脫鞋。她表示這家AI公司為員工和訪客提供印有Spur品牌標識的拖鞋，供他們在曼哈頓（Manhattan）辦公室內穿著。她稱這項政策讓她的10名員工「感覺像第二個家」，「以積極的方式讓人放鬆戒備」。

史丹福大學（Stanford University）經濟學家、職場文化專家布魯姆（Nick Bloom）指出，脫鞋政策部分體現了「睡衣經濟效應」（the pajama economy in action）；遠程工作者被迫重返辦公室時，將居家辦公的習慣帶入了職場，也符合矽谷每日工作12小時的高壓工作文化。他同時表示，該趨勢主要由年輕員工主導，在員工結構多元化的職場中難以普及。

軟體初創公司Replo的聯合創始人朱（Yuxin Zhu）透露，他希望公司位於市場街（Market street）的辦公室營造出「溫馨的客廳氛圍」，「作某種形式的家」，稱「進別人家時總不會穿著鞋吧。」

並非所有人都認同這種脫鞋趨勢。

一名用戶在X平台發帖調侃「希望他們投資買些空氣清新劑」、「剛在電視上看到報導說，現在辦公室裡不穿鞋是新潮流」；另一位用戶在網上寫道「絕對不行。不想穿鞋就別來辦公室」。

還有人建議，實行無鞋政策的場所「必須提供定期清洗的拖鞋」。

部分企業聲稱實施無鞋政策是為了保持辦公室清潔。

「最初我們允許穿鞋進辦公室，但下雨天立刻變得泥濘不堪，」AI代理模擬公司Coval創始人霍普金斯（Brooke Hopkins）解釋，「我們決定禁鞋，這樣環境更整潔美觀」。

不過，矽谷的這一潮流已傳至海外，在英國初創企業辦公室中悄然興起。

英國（UK）Tech West Midlands公司首席執行長黑格（Andy Hague）具有神經多樣性（neurodiverse）特徵，他表示辦公室赤腳工作能幫助他更專注，而且「人們一兩天後就不會再注意了」。