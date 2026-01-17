我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

矽谷熱門初創企業推無鞋政策 打造客廳式辦公氛圍

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷熱門初創企業推行無鞋政策，不同意見者則「希望他們能投資空氣清新劑」。(取自Pexels)
矽谷熱門初創企業推行無鞋政策，不同意見者則「希望他們能投資空氣清新劑」。(取自Pexels)

據「紐約郵報」（New York Post）報導，從球池滑梯到免費尼古丁口含包應有盡有，矽谷（Silicon Valley）熱門科技初創企業為取悅員工可謂無所不用其極，如今他們又要求員工進門脫鞋。

在年輕員工占主導的辦公室裡，「無鞋政策」（No-shoes policies）正日益普及。雇主們希望毛絨襪子和地毯上的拖鞋能營造無壓力的工作環境。而且許多公司同時推行著「996」工作制，要求員工每周六天從早上9點工作到晚上9點。

初創公司Cursor員工朗（Ben Lang）8月在X平台發文稱：「我只在實行無鞋政策的初創企業工作過。」朗運營著noshoes.fun網站，該站收錄約20家實行脫鞋政策的辦公場所，包括Replo和Composite等多家人工智慧AI公司。

Spur公司首席執行長西瓦庫馬爾（Sneha Sivakumar）在新加坡（Singapore）長大，成長於印度裔（India）家庭，習慣在住宅和寺廟脫鞋。她表示這家AI公司為員工和訪客提供印有Spur品牌標識的拖鞋，供他們在曼哈頓（Manhattan）辦公室內穿著。她稱這項政策讓她的10名員工「感覺像第二個家」，「以積極的方式讓人放鬆戒備」。

史丹福大學（Stanford University）經濟學家、職場文化專家布魯姆（Nick Bloom）指出，脫鞋政策部分體現了「睡衣經濟效應」（the pajama economy in action）；遠程工作者被迫重返辦公室時，將居家辦公的習慣帶入了職場，也符合矽谷每日工作12小時的高壓工作文化。他同時表示，該趨勢主要由年輕員工主導，在員工結構多元化的職場中難以普及。

軟體初創公司Replo的聯合創始人朱（Yuxin Zhu）透露，他希望公司位於市場街（Market street）的辦公室營造出「溫馨的客廳氛圍」，「作某種形式的家」，稱「進別人家時總不會穿著鞋吧。」

並非所有人都認同這種脫鞋趨勢。

一名用戶在X平台發帖調侃「希望他們投資買些空氣清新劑」、「剛在電視上看到報導說，現在辦公室裡不穿鞋是新潮流」；另一位用戶在網上寫道「絕對不行。不想穿鞋就別來辦公室」。

還有人建議，實行無鞋政策的場所「必須提供定期清洗的拖鞋」。

部分企業聲稱實施無鞋政策是為了保持辦公室清潔。

「最初我們允許穿鞋進辦公室，但下雨天立刻變得泥濘不堪，」AI代理模擬公司Coval創始人霍普金斯（Brooke Hopkins）解釋，「我們決定禁鞋，這樣環境更整潔美觀」。

不過，矽谷的這一潮流已傳至海外，在英國初創企業辦公室中悄然興起。

英國（UK）Tech West Midlands公司首席執行長黑格（Andy Hague）具有神經多樣性（neurodiverse）特徵，他表示辦公室赤腳工作能幫助他更專注，而且「人們一兩天後就不會再注意了」。

矽谷 AI 新加坡

上一則

知名連鎖品牌Williams Sonoma關閉聯合廣場門市 退出金山

下一則

6個月大、營養不良的海獅 在山景城停車場獲救

延伸閱讀

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員曝隱憂：千萬不要

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員曝隱憂：千萬不要
台灣華語文中心 庫市府辦華語班

台灣華語文中心 庫市府辦華語班
矽谷劉虹藝術展 關注「被忽視者」

矽谷劉虹藝術展 關注「被忽視者」
矽谷「智慧生活」峰會 聚焦AI硬體應用

矽谷「智慧生活」峰會 聚焦AI硬體應用
加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議