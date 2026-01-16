加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會

馬沫克透露，團隊近日獲得汽車工會United Auto Workers背書，該工會在加州擁有超過10萬名會員，包括多所加州大學研究生員工。（記者王子涵╱攝影）

加州副州長候選人，畢業於哈佛法學院、曾任美國公民自由聯盟（ACLU）華裔青年民權律師馬沫克（Oliver Ma），本周末將在舊金山灣區 展開一連串籌款與基層動員活動，行程涵蓋南灣、東灣及舊金山多個社區。

馬沫克告訴本報，周六(17日)上午將首先於庫比蒂諾舉行社區見面會與籌款活動，活動由多名支持者共同籌辦，包括副市長趙良方亦將出席。當晚，團隊將前往馬連縣舉行另一場籌款餐會，與北灣支持者交流。

除籌款行程外，競選團隊亦同步展開志工外展行動。馬沫克表示，周六上午9時至中午，志工將於屋崙美麗湖(Lake Merritt)進行連署與宣傳；中午至下午3時，則轉往金門公園，持續招募志工並蒐集簽名。

談及近期進展，馬沫克透露，團隊近日獲得汽車工會United Auto Workers背書，該工會在加州擁有超過10萬名會員，包括多所加州大學 研究生員工。此一支持被視為擴展校園與青年選民的重要助力。目前競選團隊已招募超過1500名志工，並正積極爭取其他工會與團體支持。

馬沫克表示，隨著進入新年度，競選策略也由線上宣傳轉向更多實體行動，未來將動員志工在全州舉辦更多面對面活動，加強與選民的直接互動。

此外，他也提到，周日將與多位亞裔 社區領袖會晤，分享競選進展並聽取建議，盼能汲取灣區亞裔政治領袖的經驗，為後續行程提供指引。

馬沫克表示，所有活動資訊已公布於其官方網站，歡迎民眾查詢並參與。